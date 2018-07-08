У полицейского, обратившегося к медикам признаков отравления не выявлено.

В заявлении полиции Уилтшира говорится, что офицер полиции, участвовавший в расследовании инцидента в Эймсбери, в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в больницу Солсбери. Его осмотрели и никаких опасных симптомов не выявили. Ранее больница в Солсбери сообщила, что сотрудник полиции был госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.