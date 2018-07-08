Станислав Черчесов не знает, останется ли он на  посту гл. тренера после проигрыша нашей сборной хорватам.

Сборная России на домашнем ЧМ по футболу впервые дошла до

четвертьфинала. В матче с командой Хорватии за выход в полуфинал россияне уступили в серии пенальти 3:4. По словам Черчесова, футболисты сборной России после вылета с домашнего чемпионата мира чувствуют себя солдатами, которые «вышли на дембель».