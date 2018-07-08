Станислав Черчесов не знает, останется ли он на посту гл. тренера после проигрыша нашей сборной хорватам.
Сборная России на домашнем ЧМ по футболу впервые дошла до
четвертьфинала. В матче с командой Хорватии за выход в полуфинал россияне уступили в серии пенальти 3:4. По словам Черчесова, футболисты сборной России после вылета с домашнего чемпионата мира чувствуют себя солдатами, которые «вышли на дембель».
Комментарии2
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antirussianempire 08 июля 2018 | 02:25
Черчесов - главный клоун а не тренер. Скакал как павиан перед трибунами... Все остальные тренеры - вменяемые, нормальные у остальных сборных.
salut__521 08 июля 2018 | 02:29
Да пущай остаётся - тогда путриотическая сборная уж точно мимо Катара проскочит...