Сборная России покидает ЧМ по футболу.
В четвертьфинальном матче наши проиграли сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время матча в Сочи завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась удачливей — 4:3. В полуфинале хорватам теперь придется сразиться с англичанами, которые ранее обыграли Швецию (2:0).
Комментарии3
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vovan_pgory 08 июля 2018 | 02:31
Эта прекрасная новость! Молодцы хорваты.
sarraavraam 08 июля 2018 | 02:40
Ее место 1/8 финала максимум. И так перевыполнила норму, так что , пышайтесь )
antimalin 08 июля 2018 | 02:42
Наша российская футбольная команда сделала всё, что было в её силах.
Выложилась на 99%
Подустали на пенальти.
Простим их.
Всё равно Герои.