Сборная России покидает ЧМ по футболу.

В четвертьфинальном матче наши проиграли сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время матча в Сочи завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась удачливей — 4:3. В полуфинале хорватам теперь придется сразиться с англичанами, которые ранее обыграли Швецию (2:0).