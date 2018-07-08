Дональд Трамп предрек крах The New York Times и The Washington Post через семь лет.
У себя в Твиттере президент США написал, что эти издания злоупотребляют ссылками на фейковые аккаунты. В январе Трамп причислил к «лживым СМИ», которые, по его мнению, распространяют «фейковые новости», упомянутые газеты, а также телеканал CNN, журнал TIME и другие СМИ.
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bozk 08 июля 2018 | 01:14
Ванга Трамп