Свыше 3-х тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара в Калифорнии.
Возгорание в округе Санта-Барбара уничтожило или повредило уже 20 зданий. Борьбу с огнем ведут около 350 пожарных. Стихия оставила без электроэнергии как минимум 2 тыс. человек.
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Возгорание в округе Санта-Барбара уничтожило или повредило уже 20 зданий. Борьбу с огнем ведут около 350 пожарных. Стихия оставила без электроэнергии как минимум 2 тыс. человек.
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