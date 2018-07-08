В Великобритании с подозрением на отравление «Новичком» госпитализирован офицер полиции.
Как сообщает Sky News, полицейский обратился за «медицинским советом», после чего его доставили в больницу Солсбери для проведения специализированных тестов. Каких именно, не уточняется. Как отмечает местная пресса, полицейский имел отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где из-за предполагаемого воздействия нервно-паралитического вещества в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина.
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