В Великобритании с подозрением на отравление «Новичком» госпитализирован офицер полиции.

Как сообщает Sky News, полицейский обратился за «медицинским советом», после чего его доставили в больницу Солсбери для проведения специализированных тестов. Каких именно, не уточняется. Как отмечает местная пресса, полицейский имел отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где из-за предполагаемого воздействия нервно-паралитического вещества в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина.