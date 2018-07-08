"Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия."

Как сообщил ИФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент считает, что наши проиграли в честной красивейшей игре. «Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», — процитировал Песков Путина. Присутствовавший на матче премьер Дмитрий Медведев тоже выразил восхищение игрой российской сборной. «Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», — написал глава правительства у себя в Instagram.