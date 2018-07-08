Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия.
Как сообщил ИФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент считает, что наши проиграли в честной красивейшей игре. «Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», — процитировал Песков Путина. Присутствовавший на матче премьер Дмитрий Медведев тоже выразил восхищение игрой российской сборной. «Огромное спасибо сборной России за игру на этом чемпионате в России», — написал глава правительства у себя в Instagram.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 01:08
Может, это он был на матче, загримированный под недимона?
polikarpich 08 июля 2018 | 01:11
mikhail_spb_: Да нет, скорее под кого-нибудь из тех типОв в кокошниках.
gordy 08 июля 2018 | 01:12
"Владимир Путин смотрел матч Россия-Хорватия."
Один?
nokola 08 июля 2018 | 01:09
Футбол, как наркотик, кончился. А теперь поговорим про пенсионный грабеж?
uhovostro 08 июля 2018 | 01:09
/Они умирали на поле/
Как же он любит, когда кто-то умирает! Прямо не может без этого...
polikarpich 08 июля 2018 | 01:14
uhovostro: Меня тоже цепануло. Ну ладно там, "выложились" или "сделали всё, что могли"... Так нет же! Только "умирали"! Только "Герои"!
Что у него в башке за бардак. В солдатиков переиграл, что ли?
mchappy 08 июля 2018 | 01:09
За футболом наблюдает, а за пенсионной реформой нет. Очень странное поведение для президента.
bobiksdoh 08 июля 2018 | 01:14
Чтобы этой гниде ботоксной повылазило.