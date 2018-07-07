Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в четвертьфинале ЧМ по футболу.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты — 4:3. Нынешний выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира. Сборная Хорватии в полуфинале сыграет 11 июля в Лужниках с командой Англии. Днем ранее в Санкт-Петербурге состоится еще один полуфинальный матч Франция — Бельгия. Сегодня на ЧМ по футболу – выходной.
Комментарии3
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tom_tom 08 июля 2018 | 01:12
Путин, русским:
- Зачем вам пенсии, если вы чемпионат выиграть не можете?
pulalala 08 июля 2018 | 01:13
Какая Боль! Какая Боль!
РАСИЯ - ЧУМПИОН.
aleksandr39 08 июля 2018 | 01:15
Зато у нас в России каждый день бензин дорожает .
aleksandr39 08 июля 2018 | 01:15
Зато у нас в России каждый день бензин дорожает .