Сборная России потерпела поражение от команды Хорватии в четвертьфинале ЧМ по футболу.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых пенальти точнее оказались хорваты — 4:3. Нынешний выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира. Сборная Хорватии в полуфинале сыграет 11 июля в Лужниках с командой Англии. Днем ранее в Санкт-Петербурге состоится еще один полуфинальный матч Франция — Бельгия. Сегодня на ЧМ по футболу – выходной.