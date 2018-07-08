Вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за продажу через интернет диких животных

Будет пересмотрен и размер наказания за незаконный вылов морских животных и редких животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

В уголовном кодексе теперь уточнены понятие крупного ущерба при незаконной охоте и крупного размера контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – таковым теперь признается сумма в 100 тысяч рублей. То есть порог, дающий возможность признать преступление тяжким, снизился ровно в 10 раз. Штрафы в свою очередь за лов без разрешения редких видов рыбы теперь составят от 500 000 до 1 000 000 рублей. Статья о незаконном обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, дополнена сразу тремя новыми пунктами. В частности, — приобретение или продажа их через интернет грозит наказанием на срок до 4 лет. В случае если речь идет еще и об использовании должностных полномочий, предусматривается лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 3 000 000 рублей.

Новая редакция одной из статей Уголовного кодекса предусматривает теперь еще и усиление ответственности за незаконную охоту. Реальные сроки здесь могут составить два года лишения свободы.