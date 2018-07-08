Лидеры Украины и Польши не будут совместно участвовать в мероприятиях в 75-ую годовщину Волынской резни – трагических событий в истории двух стран в годы Второй мировой войны. Политики так и не смогли об этом договориться.

Пётр Порошенко и Анджей Дуда сегодня так и не встретятся. У каждого отдельная программа. Президент Украины приедет в польское село Сагринь, где почтит память украинцев, погибших в 1944м от Армии Крайовой. Сотни человек были убиты, в том числе дети. Там же Порошенко откроет мемориал памяти погибших, сообщает УНИАН. А президент Польши отправится на северо-запад Украины. Дуда посетит Волынь, где пройдут траурные мероприятия по случаю 75й годовщины Волынской резни – массового убийства поляков украинскими националистами. Число жертв по оценкам историков превышает 50 тысяч. В Луцке отслужат мессу. Дуда планирует посетить богослужение, он также поучаствует в других мероприятиях, организованных польской стороной, сообщает BBC. Первоначально предполагали, что президенты Украины и Польши сегодня проведут совместные мероприятия. Киев предлагал Варшаве вместе почтить память жертв волынской трагедии, но польская сторона отказалась. Поэтому решили организовать отдельные мероприятия.

Польский сейм два года назад признал геноцидом Волынскую резню. Киев это решение подверг критике. В марте этого года в Польше вступили в силу изменения в закон об Институте национальной памяти. Они в том числе запрещают отрицание Волынской резни.