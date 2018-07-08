Лидеры Украины и Польши не будут совместно участвовать в мероприятиях в 75-ую годовщину Волынской резни
Лидеры Украины и Польши не будут совместно участвовать в мероприятиях в 75-ую годовщину Волынской резни – трагических событий в истории двух стран в годы Второй мировой войны. Политики так и не смогли об этом договориться.
Пётр Порошенко и Анджей Дуда сегодня так и не встретятся. У каждого отдельная программа. Президент Украины приедет в польское село Сагринь, где почтит память украинцев, погибших в 1944м от Армии Крайовой. Сотни человек были убиты, в том числе дети. Там же Порошенко откроет мемориал памяти погибших, сообщает УНИАН. А президент Польши отправится на северо-запад Украины. Дуда посетит Волынь, где пройдут траурные мероприятия по случаю 75й годовщины Волынской резни – массового убийства поляков украинскими националистами. Число жертв по оценкам историков превышает 50 тысяч. В Луцке отслужат мессу. Дуда планирует посетить богослужение, он также поучаствует в других мероприятиях, организованных польской стороной, сообщает BBC. Первоначально предполагали, что президенты Украины и Польши сегодня проведут совместные мероприятия. Киев предлагал Варшаве вместе почтить память жертв волынской трагедии, но польская сторона отказалась. Поэтому решили организовать отдельные мероприятия.
Польский сейм два года назад признал геноцидом Волынскую резню. Киев это решение подверг критике. В марте этого года в Польше вступили в силу изменения в закон об Институте национальной памяти. Они в том числе запрещают отрицание Волынской резни.
Комментарии7
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boldu1n 08 июля 2018 | 00:25
Два ущербных государства делят между собой кто больше убил евреев в годы второй мировой войны?
master_superanalitik 08 июля 2018 | 01:03
boldu1n:
Польша и Украина - это 2 исторических недоразумения. Сейчас их объединяет ненависть к России. А потому России еще предстоит пробить окно в Европу, которое перегородили по суше Польша и Хохляндия. Будет такое время когда свидомит пойдет на ляха и наоборот. В этой же будущей войне ляхов и хохлов мы будем желать победы обеим сторонам.
needroid 08 июля 2018 | 00:31
А потом придут русские и всех поставят на место.
dyymm 08 июля 2018 | 00:31
"Политики так и не смогли об этом договориться" о том, кто и кого тогда резал...
davi__koloradov 08 июля 2018 | 00:59
рашковата, уничтожившая десятки миллионов своих собственных граждан, вымученно пытается комментировать за путинские гроши.
vblack 08 июля 2018 | 01:05
Как-бы акценты странно расставлены.Сотни украинцев погибли в одном селе, в целом от рук АК погибли десятки тысяч. Вспоминают погибших в целом а не в отдельном селе.
Впрочем, важно другое. Взял президент Польши и смотался в Украину. Ну вот просто взял и поехал. Представляю такое в исполнении властелина стерхов.
parasuk_ 08 июля 2018 | 01:12
Петюня опять упьется до состояния "хрю" и начнет попрошайничать :)