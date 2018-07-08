Британский полицейский доставлен в больницу Солсбери с из-за возможного отравления ядом «Новичок»
Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на источник. В госпитале сообщили, что полицейский доставлен для проведения специальных тестов. Речь идет о сотруднике полиции, который расследует инцидент в Эймсбери, где недавно нашли мужчину и женщину в бессознательном состоянии. В полиции сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем же самым, что и в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Комментарии6
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bozk 08 июля 2018 | 00:16
После выхода из Евросоюза, Британия превращается в карантинную зону
hastings 08 июля 2018 | 00:27
bozk: остров прокаженных...
tremens_delirium 08 июля 2018 | 00:19
Со Скрипалями тоже пострадал полицейский, так что и в этом случае без него никак нельзя.
И ещё домашних животных в крематории пока нет.
olegleon 08 июля 2018 | 00:21
можете его выписывать. матча Англия-Россия не будет и не надо больше никого травить
dyymm 08 июля 2018 | 00:33
Не уследили за своими химикатами и теперь сами травятся, но виновата почему-то Россия.
tararabumbia 08 июля 2018 | 00:43
Вместо мешка с химикатами аглицкие поля удобрили с самолета новичком.