Британский полицейский доставлен в больницу Солсбери с из-за возможного отравления ядом «Новичок»

Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на источник. В госпитале сообщили, что полицейский доставлен для проведения специальных тестов. Речь идет о сотруднике полиции, который расследует инцидент в Эймсбери, где недавно нашли мужчину и женщину в бессознательном состоянии. В полиции сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем же самым, что и в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.