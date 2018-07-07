Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.

В полуфинале чемпионата мира по футболу Хорватия сыграет с командой Англии, которая обыграла Швецию со счетом 2-0.