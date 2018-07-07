Z Архив новостей новости
5 215 6 15255
23:51, 07 июля 2018

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.

В полуфинале чемпионата мира по футболу Хорватия сыграет с командой Англии, которая обыграла Швецию со счетом 2-0.

Комментарии

215

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

alex362 08 июля 2018 | 00:07

Смотрю сейчас 1й канал - все по Оруэлу, наше поражение - это на самом деле победа!
Ну просто чудо, а не телевидение!

liquidsky__ 08 июля 2018 | 00:10

alex362: Отличная игра получилась, отмечать всё равно все пойдут вместе. Россия наконец-то обрела СБОРНУЮ, а хорваты- четвертьфинал.

honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:16

liquidsky__: Удило ватное, у вашей сбродной пока что одна радость - после вылета не надо ехать домой.
Кстати, на сочемоченской олимпиаде Роисся обрела сбродную, взявшую первое место.
Ну, тогда так казалось, что первое.
Впрочем, пацаки, у вас всегда есть повод забухать - сегодня с горя.

ura_russians 08 июля 2018 | 01:00

В Бандеростане новый праздник - день перемоги хорватии над Россией.
новые херои сала, новый майдан, хто скачет - тот хорват!
:)))))

martin5660 08 июля 2018 | 00:18

liquidsky__: Россия наконец-то обрела СБОРНУЮ-отборочные ЧЕ покажут.

elenaprekrasnaya2009 08 июля 2018 | 00:40

martin5660:

Проиграли.. , но выглядели достойнее, чем в выигранном матче с Испанией.
Наши первый раз за чемпионат играли в серьёзный футбол.
А пенальти - это лотерея, кому повезёт.

(комментарий скрыт)

tom_tom 08 июля 2018 | 00:22

МИД РФ направил ноту протеста в Хорватию из-за русофобии устроенной хорватскими футболистами.

gvzdk 08 июля 2018 | 00:30

liquidsky__: Которая ещё лет 20 не будет играть в чемпионатах мира.....

vitaminoz 08 июля 2018 | 00:15

alex362: наши играли отлично, и в данном случае Оруэлл вообще не причем. Пенальти-нервы и лотерея.

oleg_kievlyanin 08 июля 2018 | 00:26

vitaminoz: //наши играли отлично, и в данном случае Оруэлл вообще не причем. //
В данном случае да.
А вообще то в России Оруэлл всегда при чем. Это и Пушкин и Достоевский и Толстой с Гоголем в одной книге.

morshoff 08 июля 2018 | 00:16

alex362: Если бы у Наполеона были такие СМАПы , французы бы не узнали про Ватерлоо .

varangian2011 08 июля 2018 | 00:16

alex362: То что наши клячи наконец, спустя 30 лет, начали выкладываться в играх по полной, и это начало приносить результат, это действительно чудо. Поэтому заткни рот, и не мешай людям радоваться хотя бы этому.

tom_tom 08 июля 2018 | 00:20

Я разчарован несоблюдением договорённостей со стороны хорватов.
А чего еще было ждать от члена НАТО?

pna 08 июля 2018 | 00:20

alex362: alex362: все правильно. У наших лучший результат в четвертьфинале. Мы закончили матч вничью и проиграли по пенальти. А играли не хуже хорватов. Так что формально мы пятые.

master_superanalitik 08 июля 2018 | 00:43

alex362:

Так и есть! Это настоящая победа сборной России! Просто футбольное счастье было на стороне Хорватии. Надеюсь Хорватия надерет задницу англичанам.

ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:48

alex362: Первый канал? На ночь? Героический человек!
И с нервами все в порядке. )))

kramm 08 июля 2018 | 00:51

alex362:
А ведь Русская сборная в 10тке ЧМ, или нет?

А это что поражение?

estamp 08 июля 2018 | 00:54

alex362: А зачем хомячки с таким упорством смотрят столь ненавистный им 1 канал

grazschdanin 08 июля 2018 | 01:02

estamp: А зачем хомячки с таким упорством смотрят столь ненавистный им 1 канал
#
У них - #победобесие. Они бесовски рады победе противника России.

(комментарий скрыт)

tks 08 июля 2018 | 00:09

Футбольный Бог справедлив, и ненавидит политику, в отличие от Бога олимпийского.

Сборная России итак выше головы прыгнула, дойдя до 1/4 ЧМ-2018. Дома и стены помогают.

vitaminoz 08 июля 2018 | 00:17

tks: это правда; надеюсь, эта команда продолжит начатое, и покажет себя на евро-2020

honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:18

tks: // Дома и стены помогают. //
После сочемоченской олимпиады это уже не стены, а дырки в стенах.

olegleon 08 июля 2018 | 00:31

honduras_na_colime: дырки у тебя, чудило )))
но дерьмо из тебя всё равно тут льётся

honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:41

olegleon: // но дерьмо из тебя всё равно тут льётся //
Тогда вытирайся - ты в нём уже по шею.
И да, не напомнишь, каким общекомандным местом на сочемоченской олимпиаде вы сейчас гордитесь?
Как проходит вставание с колен, репоед?
Санкции не жмут?
Задница ещё держит удары в спину?
Китайский учишь?
И попробуй угадать, кто первый расколется с договорняком - бедуины или фараоны?

redka17 08 июля 2018 | 00:10

Играли не плохо, но если бы выиграли, то с понедельника уже увеличили бы пенсионный возраст.

proxozhij 08 июля 2018 | 00:10

Ну, старались хорваты проиграть изо всех сил. Но соперник попался суровый.

pna 08 июля 2018 | 00:23

proxozhij: не стройте из себя идиота. Хорватам пришлось очень тяжело. И этот матч им выйдет боком в игре с англичанами.

(комментарий скрыт)

posta2006 08 июля 2018 | 00:15

Молодцы!!!

askol2016 08 июля 2018 | 00:17

А теперь можно вспомнить, сколько бензин стоит, когда на пенсию пойдем, и как Путин фальсифицировал свои "выборы"...

addi 08 июля 2018 | 00:17

Браво "шахматистам" !!! А сборной РФ придётся теперь перекочёвывать из Мундиале
в муДиале. Такова "сель а ви" !....

denisevropeets 08 июля 2018 | 00:18

Вообще хорваты - большие молодцы! Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась. А ведь не так давно Хорватия была для Сербии тем же чем сейчас Украина для России. Там же были те же попытки построить только не "русский" а "сербский" мир, оторвать от Хорватии её территории в виде какой-то "сербской краины" (аналог ДНР, ЛНР, Крым), пытались поставить Хорватию на колени лишив её экономического и туристического (Дубровник) потенциала. Все эти испытания Хорватия преодолела, восстановила территориальную целостность и экономику, вступила в ЕС и НАТО. В общем Хорватия достойна уважения.

cheetah 08 июля 2018 | 00:34

denisevropeets: В Хорватитакже как и на Украине была антиконституционная революция?

iltrovatore 08 июля 2018 | 00:39

cheetah: почитал бы Всеобщую декларацию прав человека, глядишь и перестал бы чушь нести

cheetah 08 июля 2018 | 00:46

iltrovatore: Чушь нести? Я, вообще-то, всего лишь вопрос задал. А декларацию прав человека я читал и не раз - она как раз и была создана для того, чтобы в государствах не устраивались бы революции. Об этом в её же преамбуле и сказано. Так что лучше иди сам декларацию перечитывай.

honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:56

cheetah: // В Хорватитакже как и на Украине была антиконституционная революция? //
Слопатыед, ты явно уже начал бухать за побе.. тьфу ты, за прекращение мучений.
Впрочем, вам какая разница, за что пить.
Так вот, удило с апломбом, не освоившее грамматику единственного известного тебе языка, антиконституционный переворот в Украине совершил Янукович в первый же год после избрания президентом.
Народ Украины избрал его президентом президентско-парламентской республики, но он неконституционным путём расширил свои полномочия до президента президентской республики.
А это называется узурпация власти.
Спроси у взрослых, они растолкуют. Хотя до твоей единственной извилины, что промеж ягодиц, может и не дойти.
Учи матчасть, подросток умственный.

cheetah 08 июля 2018 | 01:15

honduras_na_colime: "Народ Украины избрал его президентом президентско-парламентской республики, но он неконституционным путём расширил свои полномочия до президента президентской республики.
А это называется узурпация власти. "

- Ну так на случай любых антиконституционных действий со стороны Президента - даже вплоть до государственной измены - в Конституции Украины предусмотрена процедура импичмента. А она даже и инициирована не была. А вот скидывать Президента без импичмента Конституция категорически запрещает. Так что иди-ка лучаше читай Конституцию.

А ещё тебе вопрос на затравку: что-ж те, что устроили майданную революцию, накануне этой революции тогда с незаконным (по твоим словам) Президентом договор об урегилировании кризиса подписывали? Там в договоре, вообще-то, обговаривался - обеими сторонами - возврат к парламентско-президентской республике. В течение 48-ми часов Янык обязывался для этого дать свою подпись, на что оппозиция в том договоре полностью согласилась. Что ж это они, скажи-ка мне, соглашались на получение подписи от "незаконного" Президента для перехода к парламентско-президентской республике? Ведь этим же они собственноручно подтвердили, что признают законность президенства Яныка. Так что иди также и текст этого соглашения перечитывай.

ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:37

denisevropeets: А какой у них президент! Красавица! Нам бы
такую! А Дубровник, да, сказка!

grazschdanin 08 июля 2018 | 01:11

denisevropeets: Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась.
#
Ого, умение играть в футбол вдруг превратилось в доказательство успешной государственности?! Ловко же получается: если победа России, то это не

grazschdanin 08 июля 2018 | 01:14

denisevropeets: denisevropeets: Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась.
#
Ого, умение играть в футбол вдруг превратилось в доказательство успешной государственности?! Ловко же получается: если победа России, то это ничего не значащий эпизод, а вот у других стран - это прямо таки подтверждение государственности, не меньше. Не слишком ли разная трактовка одного и того же события?

ka_mate 08 июля 2018 | 00:20

Могло быть хуже.

listen_up 08 июля 2018 | 00:21

ХОРОШО:
- дошли до 1/4 финала и неплохо держались;
- не придется в полуфинале проигрывать англичанам у себя дома;
- Медведев классно приобнялся с хорватской начальницей (примерно 3-4 размера).
ПЛОХО:
- Черчесов был отвратителен: в течение игры орал на всех, а после игры (когда они действительно выложились) вообще ушел с поля. Позор!

cheetah 08 июля 2018 | 00:50

listen_up: Полностью согласен нашёт Черчесова. Он, чего-то, на них начал орать аж даж в первом тайме. Мне это тоже не понравилось. На всех предыдущих играх он гораздо больше поддерживал ребят. Даже комметаторы на Тайване это заметили.

buva53 08 июля 2018 | 00:24

На этом, дорогие Россияне, на ближайшие 5 лет радости для вас закончились.

pagano 08 июля 2018 | 00:25

Жалкие русофобы:
ЭЛИЗА ЛИЗА
ВИТВЕСТ
НИКОЛЕТТА
ЕВГЕНИЙ 65 (НИКИТА)
ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ И РАДУЮТСЯ ПОРАЖЕНИЮ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ .
ЧУМА НА ИХ ГОЛОВУ!!!!!!

puteshestvennik 08 июля 2018 | 00:28

Хорошая игра. Наконец-то наша сборная в футбол стала играть. Жалко конечно что проиграли но пенальти это во многом лотерея.

(комментарий скрыт)

koshkaedu 08 июля 2018 | 00:45

puteshestvennik: А с испанцами была лотерея или заслуженная победа?

cheetah 08 июля 2018 | 00:31

Теперь укров и либералов разопрёт от радости и желчи где-то на недели на три.

polikarpich 08 июля 2018 | 01:04

cheetah: Ну, у "путриётов" тоже была осьмушка счастья, тоже должно хватить на недельку.
Кстати, а почему "полушку" собирались выпускать в случае выхода в 1/2? Это ошибка. "Полушка" положена разве что в случае победы в полуфинале, по смыслу. А выход туда тянет (тянул бы) только на "четвертушку".

anna20869 08 июля 2018 | 00:41

Мда.... Ещё с первого гола в матче, я поняла, что выиграют хорваты, как не странно..тно черчесов все равно молодец, как и российская команда. Конечно, в них вбуханы огромные деньги, конечно славно поработал пиар с этими обращениями к болельщикам накануне, но уже после матча с испанцами я поняла, что команда играла , исчерпав все пределы своих возможностей. Не болела ни за кого, но российская команда вызвала уважение, однозначно. Они реально выкладывались

polikarpich 08 июля 2018 | 00:55

anna20869: А что в нём молодцового? Дёрганый, психованный, орёт на всех...
У меня просто ассоциация возникла, что такой и под танки будет всех гнать почём зря и матом крыть, лишь бы выслужиться.

ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:45

Хорошо играли, молодцы!
Только не надо превращать игру, причём любую,
в политику, а у нас без этого никак не могут. Да и
все эти игры лишний повод для беспредела во
всем - криков без меры, гуляний феерических,
поведения неадекватного. Вот так бы вели себя в
политических требованиях, в экономических и социальных.
Так нет, тишина. Это все для обсуждений на кухне.

wien 08 июля 2018 | 00:47

РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!



polikarpich 08 июля 2018 | 00:51

wien: Да всегда пожалуйста!
:-)

vladimir1957 08 июля 2018 | 00:50

Наши играли достойно и конечно жаль, что не повезло.

azt 08 июля 2018 | 00:51

Наши молодцы, играли достойно.

marfa_1953 08 июля 2018 | 01:01

Если бы Путин пришёл, то выиграли бы Мы.))
Путин знает какие матчи почтить своим присутствием!

pullgvingill13 08 июля 2018 | 01:04

Ничего страшного не произошло. Сыграть с Хорватией 2:2 – это очень даже неплохо, а пенальти – это дело случая. В тот раз повезло, в этот нет.
Теперь будем спокойно и главное без истерики наслаждаться настоящим футболом.
А главное: 86 процентов «болельщиков» забудут наконец о футболе, и может быть вспомнят о пенсиях, ЖКХ, бензине, НДС…

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Новости

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2

5 127 6 9814
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 121 6 10835 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Чемпионат мира для сборной России завершен Сборная Хорватии вышла в полуфинал…

5 51 6 5199 07.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 157 6 16142 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 170 6 18760 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 139 6 15643 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10308 04.07
Kмосква, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 71 6 8024 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 72 6 8277 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 111 6 12686 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 168 6 21922 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 91 6 12650 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 71 6 10129 03.07
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 61 6 8764 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 86 6 12422 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 84 6 12376 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин знает о реакции россиян на пенсионную реформу При этом, судя по комментариям из Кремля, президент в обсуждение не вмешивается…

5 63 6 61252
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 67 6 104803 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 103 6 15234 01.07
Блоги

Илья Яшин политик

Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Болеть за свою сборную на чемпионате мира — это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники…

5 350 6 415232 02.07
Kфутбол, чм-2018, политика, оппозиция, общество, власть, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 72 6 183054 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7098730
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3561587

Сегодня в эфире