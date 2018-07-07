Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти
Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.
В полуфинале чемпионата мира по футболу Хорватия сыграет с командой Англии, которая обыграла Швецию со счетом 2-0.
Комментарии215
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alex362 08 июля 2018 | 00:07
Смотрю сейчас 1й канал - все по Оруэлу, наше поражение - это на самом деле победа!
Ну просто чудо, а не телевидение!
liquidsky__ 08 июля 2018 | 00:10
alex362: Отличная игра получилась, отмечать всё равно все пойдут вместе. Россия наконец-то обрела СБОРНУЮ, а хорваты- четвертьфинал.
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:16
liquidsky__: Удило ватное, у вашей сбродной пока что одна радость - после вылета не надо ехать домой.
Кстати, на сочемоченской олимпиаде Роисся обрела сбродную, взявшую первое место.
Ну, тогда так казалось, что первое.
Впрочем, пацаки, у вас всегда есть повод забухать - сегодня с горя.
ura_russians 08 июля 2018 | 01:00
В Бандеростане новый праздник - день перемоги хорватии над Россией.
новые херои сала, новый майдан, хто скачет - тот хорват!
:)))))
martin5660 08 июля 2018 | 00:18
liquidsky__: Россия наконец-то обрела СБОРНУЮ-отборочные ЧЕ покажут.
elenaprekrasnaya2009 08 июля 2018 | 00:40
martin5660:
Проиграли.. , но выглядели достойнее, чем в выигранном матче с Испанией.
Наши первый раз за чемпионат играли в серьёзный футбол.
А пенальти - это лотерея, кому повезёт.
tom_tom 08 июля 2018 | 00:22
МИД РФ направил ноту протеста в Хорватию из-за русофобии устроенной хорватскими футболистами.
gvzdk 08 июля 2018 | 00:30
liquidsky__: Которая ещё лет 20 не будет играть в чемпионатах мира.....
vitaminoz 08 июля 2018 | 00:15
alex362: наши играли отлично, и в данном случае Оруэлл вообще не причем. Пенальти-нервы и лотерея.
oleg_kievlyanin 08 июля 2018 | 00:26
vitaminoz: //наши играли отлично, и в данном случае Оруэлл вообще не причем. //
В данном случае да.
А вообще то в России Оруэлл всегда при чем. Это и Пушкин и Достоевский и Толстой с Гоголем в одной книге.
morshoff 08 июля 2018 | 00:16
alex362: Если бы у Наполеона были такие СМАПы , французы бы не узнали про Ватерлоо .
varangian2011 08 июля 2018 | 00:16
alex362: То что наши клячи наконец, спустя 30 лет, начали выкладываться в играх по полной, и это начало приносить результат, это действительно чудо. Поэтому заткни рот, и не мешай людям радоваться хотя бы этому.
tom_tom 08 июля 2018 | 00:20
Я разчарован несоблюдением договорённостей со стороны хорватов.
А чего еще было ждать от члена НАТО?
pna 08 июля 2018 | 00:20
alex362: alex362: все правильно. У наших лучший результат в четвертьфинале. Мы закончили матч вничью и проиграли по пенальти. А играли не хуже хорватов. Так что формально мы пятые.
master_superanalitik 08 июля 2018 | 00:43
alex362:
Так и есть! Это настоящая победа сборной России! Просто футбольное счастье было на стороне Хорватии. Надеюсь Хорватия надерет задницу англичанам.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:48
alex362: Первый канал? На ночь? Героический человек!
И с нервами все в порядке. )))
kramm 08 июля 2018 | 00:51
alex362:
А ведь Русская сборная в 10тке ЧМ, или нет?
А это что поражение?
estamp 08 июля 2018 | 00:54
alex362: А зачем хомячки с таким упорством смотрят столь ненавистный им 1 канал
grazschdanin 08 июля 2018 | 01:02
estamp: А зачем хомячки с таким упорством смотрят столь ненавистный им 1 канал
#
У них - #победобесие. Они бесовски рады победе противника России.
tks 08 июля 2018 | 00:09
Футбольный Бог справедлив, и ненавидит политику, в отличие от Бога олимпийского.
Сборная России итак выше головы прыгнула, дойдя до 1/4 ЧМ-2018. Дома и стены помогают.
vitaminoz 08 июля 2018 | 00:17
tks: это правда; надеюсь, эта команда продолжит начатое, и покажет себя на евро-2020
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:18
tks: // Дома и стены помогают. //
После сочемоченской олимпиады это уже не стены, а дырки в стенах.
olegleon 08 июля 2018 | 00:31
honduras_na_colime: дырки у тебя, чудило )))
но дерьмо из тебя всё равно тут льётся
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:41
olegleon: // но дерьмо из тебя всё равно тут льётся //
Тогда вытирайся - ты в нём уже по шею.
И да, не напомнишь, каким общекомандным местом на сочемоченской олимпиаде вы сейчас гордитесь?
Как проходит вставание с колен, репоед?
Санкции не жмут?
Задница ещё держит удары в спину?
Китайский учишь?
И попробуй угадать, кто первый расколется с договорняком - бедуины или фараоны?
redka17 08 июля 2018 | 00:10
Играли не плохо, но если бы выиграли, то с понедельника уже увеличили бы пенсионный возраст.
proxozhij 08 июля 2018 | 00:10
Ну, старались хорваты проиграть изо всех сил. Но соперник попался суровый.
pna 08 июля 2018 | 00:23
proxozhij: не стройте из себя идиота. Хорватам пришлось очень тяжело. И этот матч им выйдет боком в игре с англичанами.
posta2006 08 июля 2018 | 00:15
Молодцы!!!
askol2016 08 июля 2018 | 00:17
А теперь можно вспомнить, сколько бензин стоит, когда на пенсию пойдем, и как Путин фальсифицировал свои "выборы"...
addi 08 июля 2018 | 00:17
Браво "шахматистам" !!! А сборной РФ придётся теперь перекочёвывать из Мундиале
в муДиале. Такова "сель а ви" !....
denisevropeets 08 июля 2018 | 00:18
Вообще хорваты - большие молодцы! Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась. А ведь не так давно Хорватия была для Сербии тем же чем сейчас Украина для России. Там же были те же попытки построить только не "русский" а "сербский" мир, оторвать от Хорватии её территории в виде какой-то "сербской краины" (аналог ДНР, ЛНР, Крым), пытались поставить Хорватию на колени лишив её экономического и туристического (Дубровник) потенциала. Все эти испытания Хорватия преодолела, восстановила территориальную целостность и экономику, вступила в ЕС и НАТО. В общем Хорватия достойна уважения.
cheetah 08 июля 2018 | 00:34
denisevropeets: В Хорватитакже как и на Украине была антиконституционная революция?
iltrovatore 08 июля 2018 | 00:39
cheetah: почитал бы Всеобщую декларацию прав человека, глядишь и перестал бы чушь нести
cheetah 08 июля 2018 | 00:46
iltrovatore: Чушь нести? Я, вообще-то, всего лишь вопрос задал. А декларацию прав человека я читал и не раз - она как раз и была создана для того, чтобы в государствах не устраивались бы революции. Об этом в её же преамбуле и сказано. Так что лучше иди сам декларацию перечитывай.
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 00:56
cheetah: // В Хорватитакже как и на Украине была антиконституционная революция? //
Слопатыед, ты явно уже начал бухать за побе.. тьфу ты, за прекращение мучений.
Впрочем, вам какая разница, за что пить.
Так вот, удило с апломбом, не освоившее грамматику единственного известного тебе языка, антиконституционный переворот в Украине совершил Янукович в первый же год после избрания президентом.
Народ Украины избрал его президентом президентско-парламентской республики, но он неконституционным путём расширил свои полномочия до президента президентской республики.
А это называется узурпация власти.
Спроси у взрослых, они растолкуют. Хотя до твоей единственной извилины, что промеж ягодиц, может и не дойти.
Учи матчасть, подросток умственный.
cheetah 08 июля 2018 | 01:15
honduras_na_colime: "Народ Украины избрал его президентом президентско-парламентской республики, но он неконституционным путём расширил свои полномочия до президента президентской республики.
А это называется узурпация власти. "
- Ну так на случай любых антиконституционных действий со стороны Президента - даже вплоть до государственной измены - в Конституции Украины предусмотрена процедура импичмента. А она даже и инициирована не была. А вот скидывать Президента без импичмента Конституция категорически запрещает. Так что иди-ка лучаше читай Конституцию.
А ещё тебе вопрос на затравку: что-ж те, что устроили майданную революцию, накануне этой революции тогда с незаконным (по твоим словам) Президентом договор об урегилировании кризиса подписывали? Там в договоре, вообще-то, обговаривался - обеими сторонами - возврат к парламентско-президентской республике. В течение 48-ми часов Янык обязывался для этого дать свою подпись, на что оппозиция в том договоре полностью согласилась. Что ж это они, скажи-ка мне, соглашались на получение подписи от "незаконного" Президента для перехода к парламентско-президентской республике? Ведь этим же они собственноручно подтвердили, что признают законность президенства Яныка. Так что иди также и текст этого соглашения перечитывай.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:37
denisevropeets: А какой у них президент! Красавица! Нам бы
такую! А Дубровник, да, сказка!
grazschdanin 08 июля 2018 | 01:11
denisevropeets: Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась.
#
Ого, умение играть в футбол вдруг превратилось в доказательство успешной государственности?! Ловко же получается: если победа России, то это не
grazschdanin 08 июля 2018 | 01:14
denisevropeets: denisevropeets: Для Хорватии эта победа действительно важна, даже просто в моральном плане, как доказательство того что хорватская государственность теперь уже окончательно состоялась.
#
Ого, умение играть в футбол вдруг превратилось в доказательство успешной государственности?! Ловко же получается: если победа России, то это ничего не значащий эпизод, а вот у других стран - это прямо таки подтверждение государственности, не меньше. Не слишком ли разная трактовка одного и того же события?
ka_mate 08 июля 2018 | 00:20
Могло быть хуже.
listen_up 08 июля 2018 | 00:21
ХОРОШО:
- дошли до 1/4 финала и неплохо держались;
- не придется в полуфинале проигрывать англичанам у себя дома;
- Медведев классно приобнялся с хорватской начальницей (примерно 3-4 размера).
ПЛОХО:
- Черчесов был отвратителен: в течение игры орал на всех, а после игры (когда они действительно выложились) вообще ушел с поля. Позор!
cheetah 08 июля 2018 | 00:50
listen_up: Полностью согласен нашёт Черчесова. Он, чего-то, на них начал орать аж даж в первом тайме. Мне это тоже не понравилось. На всех предыдущих играх он гораздо больше поддерживал ребят. Даже комметаторы на Тайване это заметили.
buva53 08 июля 2018 | 00:24
На этом, дорогие Россияне, на ближайшие 5 лет радости для вас закончились.
pagano 08 июля 2018 | 00:25
Жалкие русофобы:
ЭЛИЗА ЛИЗА
ВИТВЕСТ
НИКОЛЕТТА
ЕВГЕНИЙ 65 (НИКИТА)
ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ И РАДУЮТСЯ ПОРАЖЕНИЮ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ .
ЧУМА НА ИХ ГОЛОВУ!!!!!!
puteshestvennik 08 июля 2018 | 00:28
Хорошая игра. Наконец-то наша сборная в футбол стала играть. Жалко конечно что проиграли но пенальти это во многом лотерея.
koshkaedu 08 июля 2018 | 00:45
puteshestvennik: А с испанцами была лотерея или заслуженная победа?
cheetah 08 июля 2018 | 00:31
Теперь укров и либералов разопрёт от радости и желчи где-то на недели на три.
polikarpich 08 июля 2018 | 01:04
cheetah: Ну, у "путриётов" тоже была осьмушка счастья, тоже должно хватить на недельку.
Кстати, а почему "полушку" собирались выпускать в случае выхода в 1/2? Это ошибка. "Полушка" положена разве что в случае победы в полуфинале, по смыслу. А выход туда тянет (тянул бы) только на "четвертушку".
anna20869 08 июля 2018 | 00:41
Мда.... Ещё с первого гола в матче, я поняла, что выиграют хорваты, как не странно..тно черчесов все равно молодец, как и российская команда. Конечно, в них вбуханы огромные деньги, конечно славно поработал пиар с этими обращениями к болельщикам накануне, но уже после матча с испанцами я поняла, что команда играла , исчерпав все пределы своих возможностей. Не болела ни за кого, но российская команда вызвала уважение, однозначно. Они реально выкладывались
polikarpich 08 июля 2018 | 00:55
anna20869: А что в нём молодцового? Дёрганый, психованный, орёт на всех...
У меня просто ассоциация возникла, что такой и под танки будет всех гнать почём зря и матом крыть, лишь бы выслужиться.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 00:45
Хорошо играли, молодцы!
Только не надо превращать игру, причём любую,
в политику, а у нас без этого никак не могут. Да и
все эти игры лишний повод для беспредела во
всем - криков без меры, гуляний феерических,
поведения неадекватного. Вот так бы вели себя в
политических требованиях, в экономических и социальных.
Так нет, тишина. Это все для обсуждений на кухне.
wien 08 июля 2018 | 00:47
РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!
polikarpich 08 июля 2018 | 00:51
wien: Да всегда пожалуйста!
:-)
vladimir1957 08 июля 2018 | 00:50
Наши играли достойно и конечно жаль, что не повезло.
azt 08 июля 2018 | 00:51
Наши молодцы, играли достойно.
marfa_1953 08 июля 2018 | 01:01
Если бы Путин пришёл, то выиграли бы Мы.))
Путин знает какие матчи почтить своим присутствием!
pullgvingill13 08 июля 2018 | 01:04
Ничего страшного не произошло. Сыграть с Хорватией 2:2 – это очень даже неплохо, а пенальти – это дело случая. В тот раз повезло, в этот нет.
Теперь будем спокойно и главное без истерики наслаждаться настоящим футболом.
А главное: 86 процентов «болельщиков» забудут наконец о футболе, и может быть вспомнят о пенсиях, ЖКХ, бензине, НДС…