Итог матча Россия-Хорватия решится в серии пенальти
Основное время завершилось со счетом 1:1, еще по два мяча команды забили в овертайме. Среди россиян отличились Денис Черышев и Марио Фернандес. Команды борются в Сочи за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет со сборной Англии, которая обыграла Швецию 2-0.
Комментарии3
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tremens_delirium 07 июля 2018 | 23:41
Медведев уладил пенальти с президентшей?
neyexo 07 июля 2018 | 23:43
ВВП всегда в Сочи - но на этот раз уехал якобы по делу
А Медведев случайно оказался в Сочи - он и пошел
ihtamnet 07 июля 2018 | 23:43
Страсти - мордасти