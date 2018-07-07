Итог матча Россия-Хорватия решится в серии пенальти

Основное время завершилось со счетом 1:1, еще по два мяча команды забили в овертайме. Среди россиян отличились Денис Черышев и Марио Фернандес. Команды борются в Сочи за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет со сборной Англии, которая обыграла Швецию 2-0.