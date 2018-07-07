Сборная России сравняла счет в овертайме в матче с Хорватией – 2:2
На 115-ой минуте в ворота хорватов забил Марио Фернандес. Среди россиян также отличился Денис Черышев. Команды борются в Сочи за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет со сборной Англии, которая обыграла Швецию 2-0.
Комментарии23
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neprostotak 07 июля 2018 | 23:31
Я ж говорил не переживайте, выиграет рашка у Хорватов по пенальти! Зря что-ли Сбербанк 3 дня назад реструктуризовал долг Хорватской Agrokor на 1,28 млрд$?
Всё будет норм.
hastings 07 июля 2018 | 23:33
neprostotak: кто платит хорватам, тот их и имеет.
popyas 07 июля 2018 | 23:36
neprostotak: Сражаться! Корень Сра--ть!
estamp 07 июля 2018 | 23:41
neprostotak: Дебил. Это было еще в апреле.
norgemann 07 июля 2018 | 23:32
Фернандез красавчик! Лучший игрок матча!
hidden 07 июля 2018 | 23:38
norgemann: Тут согласен!!
begly_ 07 июля 2018 | 23:38
norgemann:
Фернандез., уроженец Пензенской области с такой фамилией что ли?
vilingrad 07 июля 2018 | 23:32
Какой пошлый спектакль...
olegleon 07 июля 2018 | 23:33
vilingrad: а ты мучаешься, но смотришь? бедняга
pyco_mypucmo 07 июля 2018 | 23:35
olegleon: как думаешь, сколько )(уйло хорватам отстегнул?
olegleon 07 июля 2018 | 23:38
pyco_mypucmo: а ты сам у него спроси.
а сколько хорваты отстегнули украинцам за слив домашнего матча?
estamp 07 июля 2018 | 23:43
pyco_mypucmo: Ну и... сколько стоят хорваты?
doc10_vikt 07 июля 2018 | 23:36
А вратарь то хорвацкий как губами зашлепал с огорчения! Ну любо-дорого посмотреть!
grigol331 07 июля 2018 | 23:39
doc10_vikt:
Все они хорошие актеры.
toslink 07 июля 2018 | 23:33
Не порядок. Надо Хорватам валить этих красных выродков.
mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 23:34
Футболобесие продолжается, судя по пьяным истошным воплям и визгу, доносящимся с улицы.
liquidsky__ 07 июля 2018 | 23:40
mikhail_spb_: выйди, расскажи им про сенцова
oldfashy 07 июля 2018 | 23:34
Хоть какая-то радость если выиграют.
morshoff 07 июля 2018 | 23:35
За что штрафной назначили ? Только за то , что попали мячом в плечо . При этом рука была в естественном положении ( опущена вниз ) . Подсуживание налицо .
mmm_333 07 июля 2018 | 23:40
morshoff: режим преступный спору нет, но рука была и штрафной справедливый
morshoff 07 июля 2018 | 23:37
Судью на мыло .
putin_itogy 07 июля 2018 | 23:39
ЧЁРТОВ БРАЗИЛЕЦ!
Чтоб ты сгинул в московском такси, от армянского клофелина...))
shai13 07 июля 2018 | 23:41
Наконец заиграли. Из всего матча последние 15 минут. Припекло..