Сборная России сравняла счет в овертайме в матче с Хорватией – 2:2

На 115-ой минуте в ворота хорватов забил Марио Фернандес. Среди россиян также отличился Денис Черышев. Команды борются в Сочи за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет со сборной Англии, которая обыграла Швецию 2-0.