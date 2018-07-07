Сборная Хорватии по футболу повела со счетом 2:1 в овертайме матча 1⁄4 финала с россиянами
Россия и Хорватия продолжают сражаться за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу
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Россия и Хорватия продолжают сражаться за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу
Комментарии35
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norgemann 07 июля 2018 | 23:12
С самого начала защита россиян позволяла хорватам бить по воротам.
danko1 07 июля 2018 | 23:26
norgemann: ЧМ очень удачный для нашей команды в любом случае закончится.
А преступный, воровской режим с подлыми законами,направленными против россиян, останется.
Но будет ли это холодным,отрезвляющим душем?
danko1 07 июля 2018 | 23:32
Уже 2:2.
Надо еще бразильцев набрать в сборную.
Так победим.
olegleon 07 июля 2018 | 23:13
у хохлотроллей праздник будет ))
greeg1 07 июля 2018 | 23:15
olegleon: Не всё коту масленица.
pyco_mypucmo 07 июля 2018 | 23:15
olegleon: сдаёшься раньше времени. Паникёров без суда и следствия...
olegleon 07 июля 2018 | 23:19
pyco_mypucmo: не сдаюсь, а констатирую реальность. чтобы выигрывать надо забивать, а чтобы забивать надо по воротам бить. если не начнут атаковать, то ничего не забьют
pyco_mypucmo 07 июля 2018 | 23:22
olegleon: если констатировать реальность, то получается, что рашка в жопе. И это хорошо.
olegleon 07 июля 2018 | 23:26
pyco_mypucmo: я тебе больше скажу. кроме 4 команд все остальные "в жопе" по твоему определению. на то это и спорт. победитель будет только один
pontifig 07 июля 2018 | 23:17
olegleon: ооо. у них будет огромное количество праздников с завтрашнего дня.А вот у тебя будет только ад
olegleon 07 июля 2018 | 23:24
pontifig: тебя все хохлотролли поддерживают ))
boldu1n 07 июля 2018 | 23:21
olegleon: у хохлотроллей праздник будет ))
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Хорваты лучше в футболе. Это просто футбол.
oleg_kievlyanin 07 июля 2018 | 23:25
olegleon: //у хохлотроллей праздник будет ))//
Как говориться: "кто о чем, а вшивый о бане"
olegleon 07 июля 2018 | 23:36
oleg_kievlyanin: ну надо же вас было расшевелить )))
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 23:13
Счет по игре.
olegleon 07 июля 2018 | 23:31
mozhem_povtorit: да. счёт по игре. 2-2
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 07 июля 2018 | 23:14
Украинофобы рвут на себе волосы !
begly_ 07 июля 2018 | 23:17
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
А разве Украина играет.
captainobvious 07 июля 2018 | 23:22
begly_: сегодня все украинцы - хорваты ))
begly_ 07 июля 2018 | 23:25
captainobvious:
Вообще то украинцы это больше поляки, особенно западные. А поляки играют, я не смотрю?
begly_ 07 июля 2018 | 23:35
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
Так а щас кто кипятком сцыкает?, вы меня запутали со своей фобией.
s_a_n_d_r_a 07 июля 2018 | 23:16
В тексте исправьте 2:1 в пользу Хорватии, а не наоборот.
Урааааааааа!!!!!!!!!!!!
bencionchik 07 июля 2018 | 23:19
Хорватия!!!. расия вперде!
mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 23:19
У хорватов есть реальный шанс прекратить футболобесие, охватившее Россию.
danko1 07 июля 2018 | 23:22
mikhail_spb_: Может глава кремлевской мафии не так много подлых законов во время и после ЧМ примет?
piston33355 07 июля 2018 | 23:19
Ахахахаха. Теперь плепсоголовым будем нечем гордиться кроме нищетой и повышением НДС и пен. возраста.
norgemann 07 июля 2018 | 23:22
piston33355: Помяните мое слово, по зомбоящику будут твердить что российские футболисты герои.
polikarpich 07 июля 2018 | 23:24
norgemann: Каждому - по автомобылю!
toslink 07 июля 2018 | 23:20
Во. Наконец то Хорваты насыпали!! Браво!
doc10_vikt 07 июля 2018 | 23:31
toslink: Хохлик,уже 2-2.
vla7815 07 июля 2018 | 23:21
Как не умели ни хрена играть, так и не умеют ни хрена играть.
olegleon 07 июля 2018 | 23:29
vla7815: сказал он про команду, которая играет в четвертьфинале чемпионата мира
stanislav1975 07 июля 2018 | 23:22
Если мы проиграем, у нас не останется вообще ничего :(. Ни пенсий, ни социальных лифтов ни света в конце тоннеля.
oldfashy 07 июля 2018 | 23:30
Ура1 2-2
sergio6935 07 июля 2018 | 23:42
У вас,что важнее проблем нет?Это англичане могут интересоваться футболом,а в россии,где последний банан без соли доедают лучше подумать о вечном.