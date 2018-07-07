В Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ -21
Боевой самолет упал в поле неподалеку от военной базы и после удара взорвался. Это произошло на глазах у нескольких тысяч зрителей. Никто из них не пострадал. Местные СМИ первоначально сообщили, что пилоту удалось катапультироваться, но вскоре в министерстве обороны заявили, что он погиб. На место ЧП выехал глава ведомства. Ведется расследование.
Комментарии2
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estamp 07 июля 2018 | 23:33
МиГ -21?
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Чё он там делал?
drillerthriller 07 июля 2018 | 23:38
estamp: самоутилизировался.