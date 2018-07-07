Северная Корея выразила разочарование переговорами с США по ядерному разоружению
Требования Вашингтона в Пхеньяне назвали грабительскими. Заявление МИДа КНДР появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита в страну Майка Помпео. Госсекретарь США должен был обсудить, как реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран на саммите в Сингапуре. Как отмечает газета «Вашингтон Пост», несмотря на ожидания Белого дома, глава КНДР Ким Чен Ын не стал лично встречаться с Помпео.
Комментарии2
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fresh_breeze 07 июля 2018 | 23:19
"Требования Вашингтона в Пхеньяне назвали грабительскими. "
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Грабительскими? Нее... Вот с Ираком и с Ливией и правда получилось грабительски, когда они отказались от разработки ЯО.
И с вами, дорогие наши северокорейские братья, будет то же самое, если вы откажетесь от своего ракетно-ядерного щита, поверив тем, кто уже даже своих союзников кидает. Кинут они и вас, тут и к бабке не ходи.
mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 23:23
Толсторожий кээндээровец повыпендривается для вида, а затем ляжет под Трампа.