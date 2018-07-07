Служба безопасности Украины заявила о предотвращении чрезвычайной ситуации на АЭС
По ее данным, чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование. Его заменили. Речь идет о Южно-Украинской атомной электростанции. О задержании подозреваемых не сообщается.
Комментарии13
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begly_ 07 июля 2018 | 23:08
А мне тут утверждают, что на Украине коррупция полностью уничтожена., она осталась только в России.
ura_123 07 июля 2018 | 23:21
begly_: Кто тебе это утверждает? Кого там сегодня задержали фсбшники,какого то замдекана юрфака,не так ли,це хлопчик?
А позавчера какого то министра в дагестании...
begly_ 07 июля 2018 | 23:28
ura_123:
Так Дагестан цэж ни Россия., чи ни, чи ще Россия?
hastings 07 июля 2018 | 23:35
ura_123: замдекана юрфака хотя бы второй Чернобыль не устроит.
ura_123 07 июля 2018 | 23:43
hastings: Канешна,он его украдёт)))
r88w556xl4 07 июля 2018 | 23:08
Что ещё ждать от обезьяны с атомными станциями, можно только гадать. Украина представляет серьёзную угрозу миру, учитывая, какие последствия имел Чернобыль.
ura_123 07 июля 2018 | 23:19
r88w556xl4: Дружок,Чернобыль случился вроде как в СССР...
r88w556xl4 07 июля 2018 | 23:32
ura_123: Дружок, Чернобыль находился на территории УССР. Это на заметку всем нацикам, восхваляющим достижения Украины за время нахождения в составе СССР, а здесь таких через один.
begly_ 07 июля 2018 | 23:41
r88w556xl4:
Позвольте подправлю: Чернобыль не только находился, но и по сей день находится на территории Украины.
r88w556xl4 07 июля 2018 | 23:44
begly_: Да, я понимаю, я имел ввиду под словом Чернобыль непосредственно аварию.
ura_123 07 июля 2018 | 23:45
r88w556xl4: Чувачок,именно в СССР.
mikhail_spb_ 07 июля 2018 | 23:21
Всё-таки коррупция с трудом выкорчёвывается на некоторых осколках рухнувшего совка.
А на некоторых - процветает.
ura_russians 07 июля 2018 | 23:42
mikhail_spb_:
но Бандеростан почти искоренил ????
:)))