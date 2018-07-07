В Москве задержан второй подозреваемый в ограблении журналиста Би-би-си

Злоумышленники занимались нелегальным извозом на личном автомобиле, сообщили в МВД. Ранее в полицию обратился гражданин Великобритании, который приехал на чемпионат мира в качестве футбольного обозревателя британской телерадиовещательной корпорации. Ночью он сел в такси, выпил предложенный кофе и потерял сознание. У него похитили телефон и банковские карты.