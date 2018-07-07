Россия и Хорватия продолжают сражаться за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу

Основное время матча завершилось за счетом 1:1. Первый гол забил в ворота хорватов на 31-ой минуте Денис Черышев. Он мощно пробил за пределами штрафной. Но уже на 39-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич. Затем хорваты едва не забили второй гол, но россиян спасла штанга. Победитель встречи сыграет в полуфинале с Англией, которая сегодня обыграла Швецию 2-0.