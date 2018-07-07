Россия и Хорватия продолжают сражаться за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу
Основное время матча завершилось за счетом 1:1. Первый гол забил в ворота хорватов на 31-ой минуте Денис Черышев. Он мощно пробил за пределами штрафной. Но уже на 39-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич. Затем хорваты едва не забили второй гол, но россиян спасла штанга. Победитель встречи сыграет в полуфинале с Англией, которая сегодня обыграла Швецию 2-0.
Комментарии3
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neprostotak 07 июля 2018 | 23:08
Да не переживайте, выиграет рашка у Хорватов по пенальти! Зря что-ли Сбербанк 3 дня назад реструктуризовал долг Хорватской Agrokor на 1,28 млрд$?
Всё будет норм.
nitsahon 07 июля 2018 | 23:08
похоже, что опять все решится в доп.время... интересно, чем все это закончится..
proxozhij 07 июля 2018 | 23:17
Главное русским себе мяч не заколотить. Тогда Песков всех расстреляет.