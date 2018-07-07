По некоторым данным, задержан заместитель декана юридического факультета МГУ
Владимир Степанов-Егиянц является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник. По его словам, речь идет о рейдерском захвате. Отмечается, что на задержание приехали сотрудники ФСБ. Официального подтверждения этой информации и других подробностей нет.
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