По некоторым данным, задержан заместитель декана юридического факультета МГУ

Владимир Степанов-Егиянц является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник. По его словам, речь идет о рейдерском захвате. Отмечается, что на задержание приехали сотрудники ФСБ. Официального подтверждения этой информации и других подробностей нет.