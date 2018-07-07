Дмитрий Медведев следит с трибун за матчем Россия-Хорватия.
Президент Владимир Путин не приехал. Вместе с российским премьером в VIP-ложе президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. В Нижний Новгород, где хорваты играли с датчанами, она прилетела эконом-классом и была на трибуне вместе с обычными болельщиками.
Комментарии7
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popyas 07 июля 2018 | 22:12
Следит или надзерает?
valeriy_n 07 июля 2018 | 22:15
Медведев "следит с трибун" - это как? Он что бегает по стадиону с трибуны на трибуну?
vilingrad 07 июля 2018 | 22:15
следит с трибун за матчем "
За ним следит Путин. Если что, на последней минуте появится, победитель...
income 07 июля 2018 | 22:16
Хорошо, когда у человека нет проблем и он может позволить себе ходить на футболы. Завидую.
olegleon 07 июля 2018 | 22:17
" Вместе с российским премьером в VIP-ложе президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович"
це зрада идеалов Майдана и Крыма! как она посмела не присоединиться к украинскому бойкоту??
begly_ 07 июля 2018 | 22:20
Президент Хорватии казалось бы, а ведет себя как Папа Римский - прилетела в эконом классе, сидела на общих с челядью трибунах...
vmotor 07 июля 2018 | 22:23
ВИП ложа ? Хорошая спальня )))