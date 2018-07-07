Дмитрий Медведев следит с трибун за матчем Россия-Хорватия.

Президент Владимир Путин не приехал. Вместе с российским премьером в VIP-ложе президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. В Нижний Новгород, где хорваты играли с датчанами, она прилетела эконом-классом и была на трибуне вместе с обычными болельщиками.