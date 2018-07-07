В РПЦ заметили снижение благосостояния прихожан
Они стали реже пользоваться услугами священников, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион добавил, что есть и обратная тенденция. По его словам, в приходах, где активно работают священники, сейчас можно наблюдать больше новых людей.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 07 июля 2018 | 22:08
Они стали реже пользоваться услугами священников, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Так снижайте цену на свои услуги, у людей денег нет, разве не понятно?!
jetsam 07 июля 2018 | 22:08
надо же....
всего 101 год прошел с 1917 и они, наконец, заметили...
не иначе от лукавого снижение.
jetsam 07 июля 2018 | 22:12
jetsam: интересно, а они заметили, что земля круглая и вокруг солнца летает?
что там в руководящих документах РПЦ говорится???
vladimirgornitsky 07 июля 2018 | 22:14
Интересный критерий - оценивать благосостояние паствы, исходя из своих доходов.
А ситуация-то в принципе понятная. Когда у людей не хватает денег, отказываются в первую очередь от того, что не сильно нужно. Стало быть, не сильно подсел народ на опиум, который предлагают ему церковные барыги.
russky77 07 июля 2018 | 22:26
Вексельбергу помогли из бюджета, и попам поможем. Надо только пояса потуже затянуть