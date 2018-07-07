Спасатели считают, что эвакуация школьников из пещеры в Таиланде возможна в ближайшие дни.

Лучшего времени не будет, сказал бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией по спасению 13 человек.

12 школьников футбольной команды и 25-летний тренер пропали в пещере 23 июня. Они оказались заблокированы из-за ливней и наводнения.