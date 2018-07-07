Спасатели считают, что эвакуация школьников из пещеры в Таиланде возможна в ближайшие дни.
Лучшего времени не будет, сказал бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который продолжает руководить операцией по спасению 13 человек.
12 школьников футбольной команды и 25-летний тренер пропали в пещере 23 июня. Они оказались заблокированы из-за ливней и наводнения.
Комментарии1
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zemljanka 07 июля 2018 | 22:27
Успешного спасения ребят. Да и спасателям - всем живыми вернуться домой.