Брат экс— президента Армении и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов
Брат бывшего президента Армении и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов. Для нового главы государства крайне важно не делать поблажек для каких-либо отдельных представителей предыдущей элиты, если они действительно нарушали закон, — сказал «Эху» профессор факультета социальных наук НИУ-ВШЭ Эмиль Паин.
Эмиль Паин подчеркнул, что когда при смене элит появляется тайный договор о неприкосновенности предыдущей движущей политической силы, из нового режима не может выйти ничего хорошего.
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