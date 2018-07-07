Брат экс— президента Армении и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов

Брат бывшего президента Армении и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов. Для нового главы государства крайне важно не делать поблажек для каких-либо отдельных представителей предыдущей элиты, если они действительно нарушали закон, — сказал «Эху» профессор факультета социальных наук НИУ-ВШЭ Эмиль Паин.

Эмиль Паин подчеркнул, что когда при смене элит появляется тайный договор о неприкосновенности предыдущей движущей политической силы, из нового режима не может выйти ничего хорошего.