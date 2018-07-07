Портрет капитана сборной Хорватии на стене дома в Казани планируют завершить до конца матча Россия-Хорватия
Это сообщили в мэрии города. В пресс-службе сказали, что Лука Модрич составит компанию Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что каждый раз, когда в Казани появляется изображение знаменитых футболистов, их сборные проигрывают в матчах.
Комментарии2
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romashka__ 07 июля 2018 | 22:13
Подло.
nds_01 07 июля 2018 | 22:17
Есть у нас, оказывается, не только "нехорошая квартира", но и "нехороший город".