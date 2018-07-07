Портрет капитана сборной Хорватии на стене дома в Казани планируют завершить до конца матча Россия-Хорватия

Это сообщили в мэрии города. В пресс-службе сказали, что Лука Модрич составит компанию Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Ранее мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что каждый раз, когда в Казани появляется изображение знаменитых футболистов, их сборные проигрывают в матчах.