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22:01, 07 июля 2018

Первый тайм матча Россия-Хорватия завершился со счетом 1:1

Первый гол забил в ворота хорватов на 31-ой минуте Денис Черышев. Он мощно пробил за пределами штрафной. Но уже на 39-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич.
Обе команды сражаются за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет с Англией, которая сегодня обыграла Швецию 2-0.

Комментарии

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popyas 07 июля 2018 | 22:10

Щяс мешок бабла подкинут, будетт 7-1 угагааа хихи!

honduras_na_colime 07 июля 2018 | 22:19

popyas: Смех смехом, но на этой неделе россиянские банки списали хорватским фирмам задолженность порядка полутора ярдов баксов.
Совпадение? Не думаю! (С)

salut__521 07 июля 2018 | 22:13

Кароший голик пропустил хорват - отработал свой дипломат с фюрерским баблом по-честному...

olegleon 07 июля 2018 | 22:21

salut__521: popyas: "кто о чём, а вшивый о бане". а вы всё про деньги чужие мечтаете )))

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