Первый тайм матча Россия-Хорватия завершился со счетом 1:1

Первый гол забил в ворота хорватов на 31-ой минуте Денис Черышев. Он мощно пробил за пределами штрафной. Но уже на 39-й минуте счет сравнял Андрей Крамарич.

Обе команды сражаются за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, где победитель сыграет с Англией, которая сегодня обыграла Швецию 2-0.