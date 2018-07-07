Сборная Хорватии сравняла счет в матче с Россией -1:1.
На 39-ой минуте в ворота Игоря Акинфеева забил гол Андрей Крамарич. Счет открыл на 31-ой минуте Денис Черышев, который мощно пробил за пределами штрафной.
Обе команды сражаются за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.
Комментарии27
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liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:46
Хорошая игра, открытая и острая.
olegleon 07 июля 2018 | 21:48
liquidsky__: но защитники "спят"
master_superanalitik 07 июля 2018 | 22:00
liquidsky__:
Там где русские - там успех! Там победа! Игра интересная, и наших не узнать...
santathefrosr 07 июля 2018 | 21:47
снова Путина нет на трибунах....
не к добру это...как пить дать, снова мажет "Новичка" на дверные замки в королевстве...
sergey1971 07 июля 2018 | 21:50
santathefrosr: здесь скорее всего он Медведева как счастливый талисман выставил.
politroller 07 июля 2018 | 21:54
режиссер угарнул, поставил радующегося медведа после забитого хорватами гола
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 21:53
santathefrosr: Да все нормально, Пу спрятался из-за решения повысить пенс. возраст. Пусть отсидится, страшно же человеку.
danko1 07 июля 2018 | 21:58
mozhem_povtorit: Не желает, чтобы его освистали.
blinorozhiy_chmo 07 июля 2018 | 22:03
Бабуль. Соси!!!!
ura_russians 07 июля 2018 | 21:59
mozhem_povtorit:
Путин травит хорватов газом «дурачок» в раздевалке.
serge3leo 07 июля 2018 | 21:53
santathefrosr: доверяет, однако
boldu1n 07 июля 2018 | 22:00
santathefrosr: снова Путина нет на трибунах....
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Был бы на трибунах - всё равно винават - как дождь и град....
pravdatut 07 июля 2018 | 21:50
патриёты дерут глотки.....
hastings 07 июля 2018 | 21:52
pravdatut: а либералы дерут себе попки.....
shpuntik63 07 июля 2018 | 21:54
pravdatut: Сходи на сайт динамо киев- там такие как ты, усираются от ненависти и бессильной злобы. у них одно объяснение - все куплено, и повторяют это как мантру
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 21:58
shpuntik63: Вратарь хорватов должен был брать этот мяч. А он даже не дернулся. Возможно у него была инструкция пропустить гол...
olegleon 07 июля 2018 | 21:54
pravdatut: слушай, а если Россия проиграет, ты вы у себя завтра праздник перемоги объявите?
estamp 07 июля 2018 | 22:01
olegleon: Дык! Более того, аыходной день!
kostja_g 07 июля 2018 | 21:54
Чёт онлайн не показывают. Не могу найти нигде.
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 21:55
kostja_g: На сайте первого кАнала должна быть прямая трансляция
ihtamnet 07 июля 2018 | 21:57
kostja_g: Ну ты даёшь. Яндекс открой наконец....
liquidsky__ 07 июля 2018 | 22:21
kostja_g: лайвтв
shai13 07 июля 2018 | 21:56
2-й день не покидает ощущение, что судья даст пенальти в ворота хорватов.
putin_itogy 07 июля 2018 | 21:57
Насилие и грабеж миллионов россиян, который проводится под футбольную анестезию. Власть сознательно выращивает ватников - терпилоидов...
Что называется - нарвался гопник на Тайсона..)))
Хорваты под прессингом чекистских "Х" - лучей, срочно командированных Шаманов с Байкала, оголтелых трибун набитых миллионом титушек.
Судья - куплен.
Не показал миниму 4(четыре) карточек Дзюбам,
и прочим "российским Фернандесам"..))
путин приказал - кровь из носа, но встретиться с англичанами..))
Скоро против хорватов(в раздевалке?) применят "Новичок"..?
Жаль хорватов, в первом тайме они выдержали весь этот шалман.
Но Во втором, их скорей всего облучат, и вырубят с помощью чекистских штучек...((
ura_russians 07 июля 2018 | 22:01
putin_itogy:
кастрюля, ты реально думаешь, что никто не понял бредятину Резника, а ты тут один такой умный, что смог повторить прочитанное?
osa 07 июля 2018 | 22:02
putin_itogy: "... Во втором, их скорей всего облучат, и вырубят с помощью чекистских штучек...(( "
Тактику сменили ;)
Теперь не нашим спортсменам мельдоний дают, а соперникам "новичек" подмешивают :)))
income 07 июля 2018 | 22:02
Мне не нравится, что комментаторы не говорят какая команда с мячом. Россию я, положим, отличу. Но среди бразильцев и бельгийцев было много непонятных )) Если фамилий не знаешь, лучше и не смотреть не с начала ))