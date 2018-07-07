Сборная Хорватии сравняла счет в матче с Россией -1:1.

На 39-ой минуте в ворота Игоря Акинфеева забил гол Андрей Крамарич. Счет открыл на 31-ой минуте Денис Черышев, который мощно пробил за пределами штрафной.

Обе команды сражаются за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.