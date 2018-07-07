Счет открыла сборная России
1:0 в пользу сборной России.
Сборная России играет со сборной Хорватии.
в Сочи идет первый тайм четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
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1:0 в пользу сборной России.
Сборная России играет со сборной Хорватии.
в Сочи идет первый тайм четвертьфинал чемпионата мира по футболу.
Комментарии17
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tremens_delirium 07 июля 2018 | 21:33
Соболезнования русофобам...
alehan15274 07 июля 2018 | 21:34
Браво! Красивый гол.
olegleon 07 июля 2018 | 21:37
alehan15274: да, на удивление красивый
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:37
alehan15274: Молодцы!! Надо второй!
mozhem_povtorit 07 июля 2018 | 21:40
liquidsky__: ГООООООООООООООООООЛ! 1:1
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:43
mozhem_povtorit: Игнашевич, лошара, проспал.
mordechay_blinchikof 07 июля 2018 | 21:50
liquidsky__: Игнашевич, лошара
зачем так о звезде!
alehan15274 07 июля 2018 | 21:44
mozhem_povtorit: Россия выглядит очень прилично. Но надо не забывать что Хорватия супер опасны на контр атаках. Они быстрее и техничнее русских.
olegleon 07 июля 2018 | 21:42
alehan15274: и так бездарно пропустили (((
alehan15274 07 июля 2018 | 21:49
olegleon: приятно видеть Д.А Медведева на игре. А пуйло зассало:((( годы когда президентом был Медведев были самыми успешными в новейшей истории России. Экономика росла, дружили с Западом, отпендюрили вместе с ними свинью каддафи. Вообще все было ок!:))
olegleon 07 июля 2018 | 22:02
alehan15274: ну, если уж честно, то сначала Саакашвили был, но Запад грамотную реакцию продемонстрировал, а потом получил алаверды в лице Муаммара. так, в принципе, и должны строиться отношения. на учёте взаимных интересов обеих сторон.
только вот зачем Медведеву свинью в виде декабрьских митингов подсунули я так и не понял. надо было постепенно, а не "ломать через колено"
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 07 июля 2018 | 21:36
tremens_delirium: На радость русским предпенсионникам !
palmcoast___ 07 июля 2018 | 21:45
tremens_delirium:
Помни мое правило в футболе - всегда за тех, кто выигрывает.
hastings 07 июля 2018 | 21:34
Урааа! Накатим за новые голы! На Загреб!
hidden 07 июля 2018 | 21:35
Красивый гол!!!
santathefrosr 07 июля 2018 | 21:35
Ипать фашистов хорватских! Вперёд Россия!
vsveter 07 июля 2018 | 21:39
Эхосрушники в трауре....