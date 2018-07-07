Баскетбольный клуб «Химки» подтвердил гибель своего бывшего игрока, американца Тайлера Ханикатта.
В команде выразили соболезнования его родным. Как передает канал ABC со ссылкой на источник, 27-летний баскетболист был убит в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией. Силовиков вызвала мать игрока, которая сообщила, что ее сын странно себя ведет. Ханикатт открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в доме. Спецназ взял его штурмом.
Комментарии1
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vilingrad 07 июля 2018 | 21:27
Это его в России плохому научили...