Баскетбольный клуб «Химки» подтвердил гибель своего бывшего игрока, американца Тайлера Ханикатта.

В команде выразили соболезнования его родным. Как передает канал ABC со ссылкой на источник, 27-летний баскетболист был убит в Лос-Анджелесе в перестрелке с полицией. Силовиков вызвала мать игрока, которая сообщила, что ее сын странно себя ведет. Ханикатт открыл огонь по полицейским и забаррикадировался в доме. Спецназ взял его штурмом.