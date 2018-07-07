На Украине умер политик и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко...

О его смерти сообщил в «Фейсбуке» премьер-министр страны Владимир Гройсман. Он отметил, что Лукьяненко всю свою жизнь посвятил служению Украине, борьбе за ее свободу и независимость.

Левко Лукьяненко являлся соучредителем Украинской Хельсинкской группы, а также автором «Акта провозглашения независимости Украины». Был депутатом Верховной рады нескольких созывов, главой комиссии по вопросам помилования при президенте Викторе Ющенко, удостоен звания Героя Украины. Ему было 89 лет.