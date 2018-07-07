На Украине умер политик и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко
О его смерти сообщил в «Фейсбуке» премьер-министр страны Владимир Гройсман. Он отметил, что Лукьяненко всю свою жизнь посвятил служению Украине, борьбе за ее свободу и независимость.
Левко Лукьяненко являлся соучредителем Украинской Хельсинкской группы, а также автором «Акта провозглашения независимости Украины». Был депутатом Верховной рады нескольких созывов, главой комиссии по вопросам помилования при президенте Викторе Ющенко, удостоен звания Героя Украины. Ему было 89 лет.
Комментарии12
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pravdatut 07 июля 2018 | 21:12
Украинский писатель, диссидент (27 лет находился в советских лагерях), один из авторов Акта о независимости Украины и экс-нардеп Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни. Слава Герою Украины!!!
patrikk_1 07 июля 2018 | 21:18
На Украине умер политик и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко...
Киллер застрелил его в спину, когда Лукьяненко заходил в квартиру с хлебом, и вместо контрольного выстрела, облил героя Украины свиной кровью.
iltrovatore 07 июля 2018 | 21:37
patrikk_1: когда ты сдохнешь, мир улыбнется
dx555 07 июля 2018 | 22:26
pravdatut:
Национализм – это глупый петух, кукарекающий на своей собственной навозной куче.
Земля стекловатой.
vblack 07 июля 2018 | 21:18
Умер победителем. В своё время были и лагеря, и казалось бы, бессмысленность борьбы - и где сейчас тот "всемогущий" СССР?
Героям слава!
sasass 07 июля 2018 | 21:22
Честь и хвала ему....
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:26
Сдох перед матчем заранее, чтоб не видеть радость России.
pravdatut 07 июля 2018 | 21:46
liquidsky__: кому что, а свинье грязь.
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:49
pravdatut: Намекаете на то что его трупак скинут в выгребную яму или на корм свиньям? Ну, хохлам не привыкать, кесарю- кесарево.
arkadiy48 07 июля 2018 | 21:50
и ттттттттттттт
riots 07 июля 2018 | 21:58
25 років таборів ГУЛага за Україну !
Герої не вмирають !
RIP
riots 07 июля 2018 | 22:03
P.S.
І помер Левко Григорович Лук'яненко таки В Україні.