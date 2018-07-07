Северная Корея выразила разочарование переговорами с США по ядерному разоружению
Требования Вашингтона в Пхеньяне назвали грабительскими. Заявление МИДа КНДР появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита в страну Майка Помпео. Госсекретарь США должен был обсудить, как реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран на саммите в Сингапуре. Как отмечает газета «Вашингтон Пост», несмотря на ожидания Белого дома, глава КНДР Ким Чен Ын не стал лично встречаться с Помпео.
Комментарии4
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twenty_two 07 июля 2018 | 21:13
Ким Чен Ын не стал лично встречаться с Помпео
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Никогда этот жирный убийца с ядерным оружием не расстанется.
proskeptik 07 июля 2018 | 22:15
twenty_two: Участь Асахары подбирается..
twenty_two 07 июля 2018 | 22:19
proskeptik: Быстрее бы уже.
ded64 07 июля 2018 | 21:20
Трампа обидили... Ох что то будет опять...