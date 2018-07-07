Северная Корея выразила разочарование переговорами с США по ядерному разоружению

Требования Вашингтона в Пхеньяне назвали грабительскими. Заявление МИДа КНДР появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита в страну Майка Помпео. Госсекретарь США должен был обсудить, как реализовать договоренности, достигнутые между лидерами двух стран на саммите в Сингапуре. Как отмечает газета «Вашингтон Пост», несмотря на ожидания Белого дома, глава КНДР Ким Чен Ын не стал лично встречаться с Помпео.