В эти минут в Сочи начинается последний четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная России играет со сборной Хорватии.

Букмекеры отдают предпочтение хорватам. В этом нет ничего удивительного, но нужно помнить и то, что котировки букмекеров, на нынешнем чемпионате мира — не лучший ориентир. Шутка ли, впервые в истории в полуфиналах нет ни Бразилии, ни Германии, ни Италии, ни Аргентины. Хорватия имеет шанс пробиться в четверку сильнейших в первых раз за двадцать лет. Сборная России, в своей новейшей истории такого не делала никогда. А сборной СССР прорваться в полуфинал удалось один раз, в далеком 1966-м. В целом же можно предполагать, что россияне уступят инициативу хорватам, а сами буду глубоко обороняться и ловить свои шансы в контратаках. Пока на чемпионате мира схема «поставь автобус и играй от соперника» работает очень хорошо. Самый явный пример – матч сборной России с Испанией. Станислав Черчесов уже трижды удачно подстраивался под соперника и, похоже, приобрел в этом солидный опыт. Ставка сборной Хорватии – мощная полузащита, где играют главные звезды: Лука Модрич из «Реала» и Иван Ракитич из «Барселоны».

Победитель матча сыграет в полуфинале против сборной Англии. Эта игра состоится в Москве 11-го июля.