В эти минут в Сочи начинается последний четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Сборная России играет со сборной Хорватии.
Букмекеры отдают предпочтение хорватам. В этом нет ничего удивительного, но нужно помнить и то, что котировки букмекеров, на нынешнем чемпионате мира — не лучший ориентир. Шутка ли, впервые в истории в полуфиналах нет ни Бразилии, ни Германии, ни Италии, ни Аргентины. Хорватия имеет шанс пробиться в четверку сильнейших в первых раз за двадцать лет. Сборная России, в своей новейшей истории такого не делала никогда. А сборной СССР прорваться в полуфинал удалось один раз, в далеком 1966-м. В целом же можно предполагать, что россияне уступят инициативу хорватам, а сами буду глубоко обороняться и ловить свои шансы в контратаках. Пока на чемпионате мира схема «поставь автобус и играй от соперника» работает очень хорошо. Самый явный пример – матч сборной России с Испанией. Станислав Черчесов уже трижды удачно подстраивался под соперника и, похоже, приобрел в этом солидный опыт. Ставка сборной Хорватии – мощная полузащита, где играют главные звезды: Лука Модрич из «Реала» и Иван Ракитич из «Барселоны».
Победитель матча сыграет в полуфинале против сборной Англии. Эта игра состоится в Москве 11-го июля.
Комментарии6
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olegleon 07 июля 2018 | 21:11
уже 10 минут продержались
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:23
olegleon: многовато брака в пасах пока
olegleon 07 июля 2018 | 21:27
liquidsky__: не "пока", а "как обычно". нервничают излишне
liquidsky__ 07 июля 2018 | 21:34
olegleon: ГОООООЛЛЛЛЛ!!!
popyas 07 июля 2018 | 21:23
В попу веник! Уряяяя!!!
olegleon 07 июля 2018 | 21:34
ну, с почином!