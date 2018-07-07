Сборная Бразилии была так уверена в победе над Бельгией, что забронировала самолет из Казани в Петербург

После поражения накануне со счетом 1:2 бронирование пришлось отменить, сообщает сайт Sports24. Отмечается, что бельгийцы ничего не бронировали и сразу после победы отправились в Москву. В Петербурге команда Бельгии 10 июля сыграет со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу.