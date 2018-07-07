Пожар произошел на крупнейшей в Италии киностудии «Чинечитта»
Как сообщает газета Corriere della Sera, огонь уничтожил часть сооружение и оборудование. Подсчитывается ущерб. Никто из сотрудников киностудии не пострадал. Причины пожара выясняются. На этой киностудии работали такие всемирно известные режиссеры, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.
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