Пожар произошел на крупнейшей в Италии киностудии «Чинечитта»

Как сообщает газета Corriere della Sera, огонь уничтожил часть сооружение и оборудование. Подсчитывается ущерб. Никто из сотрудников киностудии не пострадал. Причины пожара выясняются. На этой киностудии работали такие всемирно известные режиссеры, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджио Леоне, Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе.