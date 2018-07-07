Брату бывшего президента Армении предъявлены официальные обвинения

Левон Саргсян, также его дочь и сын подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специальную следственную службу страны. Левон Саргсян и его дочь объявлены в розыск. Сын остается под подпиской о невыезде. Брат подозреваемого, Серж Саргсян был президентом Армении 10 лет, затем провел реформу правления и стал премьером, но после недели массовых протестов был вынужден уйти в отставку.