Пожарный, который руководил тушением торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, задержан по обвинению в халатности
По версии следствия, Андрей Бурсин не организовал надлежащим образом работу своих подчиненных, из-за чего погибли люди. Подозреваемый возглавлял пожарное подразделение, которое первым прибыло на место ЧП.
Трагедия произошла 25 марта. Погибли 60 человек, многие из них – дети. Фигурантами дела стали 10 человек, в том числе, бывший начальник регионального управления МЧС
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