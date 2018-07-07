Сергей Собянин приехал на Никольскую улицу перед матчем Россия-Хорватия
На время чемпионата мира по футбола она стала неофициальной фан-зоной. Как отмечает РБК, мэр Москвы стал первым из высокопоставленных чиновников, кто прошелся по Никольской среди фанатов. Ранее сегодня Мосгоризбирком официально отказал в регистрации кандидатами в мэры более 20 претендентам, включая бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Муниципальный фильтр прошли только пять человек, в том числе Сергей Собянин.
Комментарии5
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pmasel 07 июля 2018 | 20:37
Решил накинуть на вентилятор?
atheist1992 07 июля 2018 | 20:40
В прошлую игру испанцы будто у себя в раздевалке самую малость подышали каким-то успокаивающим газом.
Будет что-то подобное сегодня?
sempai 07 июля 2018 | 20:40
Это уже и не муниципальный фильтр..., а собянинский защитный....автобус...
andrey_yrievich2702 07 июля 2018 | 20:40
Эхо, пожалей чмырей. Они и так - присмерти. Россия, в четвертьфинале...
lenin3 07 июля 2018 | 20:53
И этого хмыря не освистали,как в своё время Вошьдя в "Олимпийском"? Или ждут фанаты окончания матча?))