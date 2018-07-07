В центр Москвы съехались болельщики с флагами в ожидании матча Россия-Хорватия

Как сообщает наш корреспондент, много машин едет из области. Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча с Хорватией начнется в Сочи в 21 час. Победитель сыграет в полуфинале с Англией, которая сегодня обыграла Швецию со счетом 2-0.