В центр Москвы съехались болельщики с флагами в ожидании матча Россия-Хорватия
Как сообщает наш корреспондент, много машин едет из области. Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча с Хорватией начнется в Сочи в 21 час. Победитель сыграет в полуфинале с Англией, которая сегодня обыграла Швецию со счетом 2-0.
Комментарии7
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liquidsky__ 07 июля 2018 | 20:36
Настоящиие либералы едут с жовто-балакитными тряпочками. Надо же чем то стадион убирать будет после игры.
atheist1992 07 июля 2018 | 20:37
Было похоже, как будто что испанцы у себя в раздевалке самую малость подышали каким-то успокаивающим газом.
Будет что-то подобное сегодня?
hangman19 07 июля 2018 | 20:41
вата едет
boldu1n 07 июля 2018 | 20:51
hangman19: Каклы не куда не едут....и по безвизу...денех нет.....
aallttoo 07 июля 2018 | 20:41
Зачем? Карта Мир ещё за день до матча поздравила расейских футболистов с победой над хорватами
cite 07 июля 2018 | 20:46
2002 год, манежка, можем повторить?
babich174 07 июля 2018 | 20:53
наши выиграют со счетом 2:1