«Единая Россия» приостановила членство в партии зампреда Брянской облдумы, который стал фигурантом уголовного дела

«Единая Россия» приостановила членство в партии зампреда Брянской областной думы, который стал фигурантом уголовного дела. Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в СК, речь идет о сумме в 240 тысяч рублей. Депутат был арестован. Гапеенко также является членом генерального совета «Единой России», — передает ТАСС.