«Единая Россия» приостановила членство в партии зампреда Брянской облдумы, который стал фигурантом уголовного дела
«Единая Россия» приостановила членство в партии зампреда Брянской областной думы, который стал фигурантом уголовного дела. Юрий Гапеенко подозревается в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в СК, речь идет о сумме в 240 тысяч рублей. Депутат был арестован. Гапеенко также является членом генерального совета «Единой России», — передает ТАСС.
Комментарии2
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polikarpich 07 июля 2018 | 20:17
А что такое? В чём проблема? Нормальный член "Единой России", она же ПЖиВ.
Не поделился, что ли?
sasass 07 июля 2018 | 20:28
Пора распустить всю партию - сплошь она состоит из жуликов...