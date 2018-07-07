В Японии арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве пациентов
В Японии арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве пациентов. Как сообщает агентство Киодо, 31-летняя Аюми Кубоки призналась, что два года назад отравила в больнице 88-летнего мужчину. Сейчас полиция проверяет ее на причастность к еще нескольким подозрительным смертям в той же клинике. В телах всех пациентов были обнаружены следы дезинфицирующего средства, которое медсестра, предположительно добавляла в физраствор капельниц.
Комментарии3
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vinokur 07 июля 2018 | 20:19
Давно пора узаконить эвтаназию.
jetsam 07 июля 2018 | 20:34
vinokur: в россии нельзя. никак нельзя.
иначе на следующий день после вступления в силу закона
- 99% владельцев квартир (старики и старушки)
проведут себе эвтаназию сугубо добровольно.
и 99% владельцев авто - точно так же,
добровольно срочно проведут себе эвтаназию...
и 99% владельцев банковских вкладов (от 100руб)
- точно так же, добровольно срочно проведут себе эвтаназию...
а потом начнется эпидемия - эвтаназий у оставшихся наследников.
и так будет, пока не останется одЫн царь, который продаст территорию китайцам.
оно вам надо????
sasass 07 июля 2018 | 20:32
В России подобное может быть , но расследованию не подлежит...