В Японии арестовали медсестру, подозреваемую в убийстве пациентов. Как сообщает агентство Киодо, 31-летняя Аюми Кубоки призналась, что два года назад отравила в больнице 88-летнего мужчину. Сейчас полиция проверяет ее на причастность к еще нескольким подозрительным смертям в той же клинике. В телах всех пациентов были обнаружены следы дезинфицирующего средства, которое медсестра, предположительно добавляла в физраствор капельниц.