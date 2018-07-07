Пассажирка, летевшая в Россию из Киргизии, родила на борту самолета

Ей помогали бортпроводницы. Самолет вылетел из киргизского города Ош в Екатеринбург рано утром. Как передает «Интерфакс», когда у молодой женщины начались схватки, лайнер «Уральских авиалиний» повернул обратно и вернулся в аэропорт, затем продолжил рейс.