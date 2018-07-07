Пассажирка, летевшая в Россию из Киргизии, родила на борту самолета
Ей помогали бортпроводницы. Самолет вылетел из киргизского города Ош в Екатеринбург рано утром. Как передает «Интерфакс», когда у молодой женщины начались схватки, лайнер «Уральских авиалиний» повернул обратно и вернулся в аэропорт, затем продолжил рейс.
Комментарии7
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antiboh 07 июля 2018 | 20:12
Во как им сюда срочно надо,а всё скулим за Европу и их мигрантов. Тут скоро вся Ср. Азия обоснуется.
kotvinder2 07 июля 2018 | 20:20
Хронически беременные азиатки с периодическими выкидышами (но все выживают)
evgeny_biolog 07 июля 2018 | 20:32
Теперь этому борту можно специализироваться на перевозке рожениц ...
j_partizan 07 июля 2018 | 20:34
Одним "россиянином" меньше, родить в России не получилось.
Афера не удалась.
komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 20:34
что это за новость. нет бы написать: "Пассажирка, летевшая в Россию из Киргизии, забеременела и родила на борту самолета"
вот это будет в стиле ЭХА
zemljanka 07 июля 2018 | 20:34
Поздравления! Здоровья маме и небесному малышу.
Спасибо бортпроводницам!
sasass 07 июля 2018 | 20:35
Чуда тут никакого нет - раньше в России рожали прямо в поле под снопами ржи....