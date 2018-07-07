Госсекретарь США Майк Помпео не встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР
Об этом пишет Вашингтон Пост. Сам Помпео сообщил, что вел переговоры с одним из руководителей Трудовой партии Кореи. Почему не состоялась его встреча с лидером Северной Кореи, глава Госдепартамента США не сказал. Помпео встречался с Ким Чен Ыном дважды – в апреле и мае, когда стороны готовились к саммиту лидеров двух стран в Сингапуре.
Комментарии2
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nikolaitschi 07 июля 2018 | 20:34
Трамп все больше начинает походить в международных делах на клоуна.
zemljanka 07 июля 2018 | 20:40
"По сеньке и шапка..."