Госсекретарь США Майк Помпео не встретился с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР

Об этом пишет Вашингтон Пост. Сам Помпео сообщил, что вел переговоры с одним из руководителей Трудовой партии Кореи. Почему не состоялась его встреча с лидером Северной Кореи, глава Госдепартамента США не сказал. Помпео встречался с Ким Чен Ыном дважды – в апреле и мае, когда стороны готовились к саммиту лидеров двух стран в Сингапуре.