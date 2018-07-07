Правозащитник и диссидент Сергей Григорьянц был сбит в Москве машиной
Ему переехали ногу, водитель скрылся. В интервью «Эху» Григорьянц сказал, что инцидент мог быть подстроен. Он отметил, что ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами. Это тюремные записки, воспоминания о Варламе Шаламове, а третья – о том, как сотрудники КГБ шли к власти в современной России.
Комментарии21
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banyi2 07 июля 2018 | 20:07
Сделаем новость по другому, но тоже правдиво! Алкаш, наркоша , оказавшийся , случайно диссидентом , упал под машину. Но будучи не клиническим идиотом, решил рекламу себе сделать ) Так лучше?
antiboh 07 июля 2018 | 20:21
Что-то сегодня много про эту ногу. Новость просто ужос.
Не далее как семь дней назад в соседском дачном буреломе ,я сорвал колено (разрыву связок уже 6 лет) и потянул голеностоп ...минут двадцать болевого шока я всё выглядывал агентов.Блин!хоть бы один! Так и пришлось ползти до машины. А уж поездка до дому с такой ногой,-отдельный роман.
У меня вопрос : оппозиционеры не могут попасть под трамвай?или прижечь шампуром ухо?
komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 20:28
antiboh: \\Что-то сегодня много про эту ногу.\\
"Это нога, у того, у кого надо нога!"
marfa_1953 07 июля 2018 | 20:43
antiboh: Ваша здоровье волнует семью, друзей.
С.Григорьянц имеет куда большее количество людей, которым небезразлично его здоровье.
Это смелый человек и во времена СССР, и сейчас. К тому же ему около 80-ти лет.
Считайте, что это сообщение не для вас.
liquidsky__ 07 июля 2018 | 20:08
Он был первый из "дессидентов" пишущий ногой. А иногда и тем, что между ними. А переехали его чекисты на желтой ладе калине )
banyi2 07 июля 2018 | 20:10
Более того, по мнению Григорьянца русские как народ практически во всём мире считаются злодеями: «Даже спрятав в Москве „ушедшего в отставку“ Пушилина, со всем морем вранья, адресованного исключительно нам с вами, Путин уже ничего исправить не может — практически весь мир считает русских злодеями, злодеями, как народ, как страну, с которой ни у кого не может быть ничего общего.»[1].
tuman13 07 июля 2018 | 20:29
banyi2: А что ЭТО делает в Москве, столице мирового злодейства? И до сих пор живо?
hicat 07 июля 2018 | 20:12
Суки гэбэшные.
banyi2 07 июля 2018 | 20:14
Вот почему несчастные дети во всём мире умирают от рака, а эти существа , типа лариной, бабченко , моти и др.... коптят воздух?
andygo__ru 07 июля 2018 | 20:25
banyi2: "Вот почему несчастные дети во всём мире умирают от рака" --
---- за весь мир не скажу (уж прошу пощения), но в России многие дети, наверное, умирают от того, что не смогли всем миром (опять: мир!) собрать денежку на их лечение на Западе.
banyi2 07 июля 2018 | 20:30
andygo__ru: А на западе бесплатно лечат, или от уровня страховки? За которую платить надо?
banyi2 07 июля 2018 | 20:33
andygo__ru: Вы же попадаетесь на невежестве! ) Меньше Доктор Хаус смотрите ))) Сколько отчисление за страховку (включая онкологию) скажем в ФРГ?
shmuel63 07 июля 2018 | 20:52
banyi2: Сколько в ФРГ - не знаю, а в Израиле - 4.5% от зарплаты. Страховка включает, разумеется, и онкологию.
venezianez49 07 июля 2018 | 20:19
"...был сбит..." , "...мог быть подстроен...".(хайли лайкли?, или - да кому он нужен?)
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Сразу три книги пишет, а нога одна...
Это ещё ему повезло, что скрывшаяся машина не была намазана английским "новичком".
komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 20:32
venezianez49: за рулем был новичок. только права получил
evgeny_biolog 07 июля 2018 | 20:25
"Ему переехали ногу, водитель скрылся."
А что, диссидентская нога ценнее обычной доморощенной?
needroid 07 июля 2018 | 20:28
Тут два варианта - либо правозащитник был балдой, либо Путин за рулем.
komiccap_nkvd 07 июля 2018 | 20:30
needroid: Путин бы точно наехал. без шансов. он КАМАЗом управлять умеет.
это скорее всего Медведев.
nepeanois 07 июля 2018 | 20:28
количество портянок, мобилизованных в тему, косвенно подтверждает гипотезу о неслучайности произошедшего
gregor 07 июля 2018 | 20:33
Прочитал комменты,убедился .
После селекции упыря сталина вертухайское племя в большинстве .
Потомки ,они и есть потомки .
Страна изгой поэтому ...
kondrat_vlad 07 июля 2018 | 20:54
Скажем так, любой который пытается писать о деятельности гестапы, то бишь НКВДэ и Путинско-малышевских странным образом умирает от приступа сердца, или неизвестное доселе болезни.
Это уже неоспоримый факт, Путин так уверен в своих 86% что он готов убивать любого который задает впопросы или пытается разобраться каким образом фашисты-путинцы* пришли к власти.
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Фашисты-путинцы - власть нескольких приближенных к Путину криминальных авторитетов.