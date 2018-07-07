Правозащитник и диссидент Сергей Григорьянц был сбит в Москве машиной

Ему переехали ногу, водитель скрылся. В интервью «Эху» Григорьянц сказал, что инцидент мог быть подстроен. Он отметил, что ДТП помешало ему в работе над тремя новыми книгами. Это тюремные записки, воспоминания о Варламе Шаламове, а третья – о том, как сотрудники КГБ шли к власти в современной России.