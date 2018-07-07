Назван стартовый состав сборной России в матче с Хорватией
В него вошли Артем Дзюба, Александр Головин и Денис Черышев. В стартовый состав команды Хорватии вошли Лука Модрич и Иван Ракитич, которые играют за Реал и Барселону соответственно.
Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу начнется в Сочи уже через час. Победитель встречи сыграет с командой Англии, которая сегодня победила сборную Швеции со счетом 2-0.
Комментарии13
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cattt 07 июля 2018 | 20:10
А вы друзья, как ни садитесь...
minerr 07 июля 2018 | 20:20
cattt: Представляю сколько неподдельной радости будут распылять российские типа либералы в случае победы Хорватии. Они сегодня все хорваты.
alehan15274 07 июля 2018 | 20:43
А я надеюсь на полуфинал россия-англия. Это будет круто и драматично!
adl1964 07 июля 2018 | 20:10
Вперед дзюбоисты
neprostim 07 июля 2018 | 20:13
Надо в составе Хорватии особенно опасаться Модрича, Манджукича, Перишича, Ковачича и Игнашевича
srk2658lu 07 июля 2018 | 20:19
neprostim: А Игнашевич уже за них? Мать вашу?!
nitinol 07 июля 2018 | 20:25
srk2658lu: В игре с испанцами Игнашевич был за испанцев и исхитрился таки вонзить Акинфееву голешник. Вот и думайте, Игнашевич за них или за нас...
hangman19 07 июля 2018 | 20:16
какая разница, какой состав у бревен с антифутболом?
stebinmaku 07 июля 2018 | 20:17
Места в автобусе распределены. Кондуктор, дави на на финальный свисток..
srk2658lu 07 июля 2018 | 20:17
А Игнашевич, который остановит Модрича??
shlevet 07 июля 2018 | 20:24
Россиянам удачи!
cite 07 июля 2018 | 20:27
Если брать сборную России, то мне симпатичней вольнодумцы из 94 года чем это путинское стадо, да и в футбольном плане не сравнить, но парадокс, что результат пока дают именно эти, посмотрим...
sasass 07 июля 2018 | 20:46
Хорваты не испанские куры - на народные денежки не клюнут...