Назван стартовый состав сборной России в матче с Хорватией

В него вошли Артем Дзюба, Александр Головин и Денис Черышев. В стартовый состав команды Хорватии вошли Лука Модрич и Иван Ракитич, которые играют за Реал и Барселону соответственно.

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу начнется в Сочи уже через час. Победитель встречи сыграет с командой Англии, которая сегодня победила сборную Швеции со счетом 2-0.