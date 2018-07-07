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Эксклюзив Эха 19:46, 07 июля 2018

Для главы Армении предпочтительно не делать «поблажек» для представителей предыдущей элиты при нарушении закона – Паин

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дети обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности и подлоге документов. Для нового главы государства крайне важно не делать поблажек для каких-либо отдельных представителей предыдущей элиты, если они действительно нарушали закон. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» профессор факультета социальных наук НИУ-ВШЭ Эмиль Паин.
«Армянское общество сегодня привело к власти Никола Пашиняна под лозунгом борьбы с коррупцией. Если ему не предъявить никаких доказательств того, что обещания на митингах будут исполняться, то трудно было бы выполнять роль лидера нации. Глава Армении, разумеется, думает, как бы быть полезным своему ообществу», — сказал он.
Э.Паин подчеркнул, что когда при смене элит появляется «тайный договор» о неприкосновенности предыдущей движущей политической силы, из нового режима не может выйти «ничего хорошего».
«Частные устные договоренности, если они существуют, по поводу того, что преемник будет во всех случаях пожизненно обеспечивать неприкасаемость, неподсудность предыдущего президента, если все это было тайно, то это значит, что новый президент такой же незаконный, как и предыдущий. То есть он подписывается в том, что его режим заведомо нелегитимный, незаконный. А если договоренности тайные, то ничего хорошего из этого не выйдет», — отметил Э.Паин.
29 июня следственное управление Комитета государственных доходов республики провело обыск в доме Нарека Саргсяна. В результате следователи нашли документы на банковский вклад в 6,8 млн долларов на имя Левона и Ани Саргсян.

Комментарии

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zolingen 07 июля 2018 | 20:04

Этот революционно трудоустроенный глава ничем не отличается от предыдущих.

seryj_wolk 07 июля 2018 | 20:19

То, что из рфского режима ничего хорошего не выйдет, сказано Паиным верно. Значит новые крысы начали поедать старых. Если это месть, а на это похоже, потому что преследуется вся семья, то в этом тоже ничего хорошего нет. Из такого начинаются гражданские войны. Рфии это только на руку.

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