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19:33, 07 июля 2018

Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг

На данный момент состояние основателя Фейсбука оценивается почти в 82 миллиардов долларов. Впереди только основатель Майкрософт Билл Гейтс (у которого 94 миллиарда) и создатель Амазона Джефф Безос (142 миллиарда долларов). Свой рейтинг агентство Блумберг обновляет ежедневно. Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций его компании.

Комментарии

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henry52 07 июля 2018 | 19:47

Радость-то какая! Все "патрики" и прочая шушера в восторге!

hangman19 07 июля 2018 | 19:52

Патрики сравнивают свои пригожинские 11,80 с доходом умных людей и рыдают от счастья, что они не создали амазон)))

ura_123 07 июля 2018 | 20:04

hangman19: Эти самые патрики,монголы и емели не смогут создать даже нормальный сортир. Так и будут гадить в дыру,выкопанную за домом.

shalunok 07 июля 2018 | 20:05

Обрушится цена на акции и "обеднеет" Цукерберг.
А у Путки все ярды непотпляемы - наличные, золото, недвижимость.

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