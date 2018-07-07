Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг
На данный момент состояние основателя Фейсбука оценивается почти в 82 миллиардов долларов. Впереди только основатель Майкрософт Билл Гейтс (у которого 94 миллиарда) и создатель Амазона Джефф Безос (142 миллиарда долларов). Свой рейтинг агентство Блумберг обновляет ежедневно. Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций его компании.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
henry52 07 июля 2018 | 19:47
Радость-то какая! Все "патрики" и прочая шушера в восторге!
hangman19 07 июля 2018 | 19:52
Патрики сравнивают свои пригожинские 11,80 с доходом умных людей и рыдают от счастья, что они не создали амазон)))
ura_123 07 июля 2018 | 20:04
hangman19: Эти самые патрики,монголы и емели не смогут создать даже нормальный сортир. Так и будут гадить в дыру,выкопанную за домом.
shalunok 07 июля 2018 | 20:05
Обрушится цена на акции и "обеднеет" Цукерберг.
А у Путки все ярды непотпляемы - наличные, золото, недвижимость.