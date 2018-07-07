Марк Цукерберг обошел Уоррена Баффета в списке самых богатых людей мира по версии Блумберг

На данный момент состояние основателя Фейсбука оценивается почти в 82 миллиардов долларов. Впереди только основатель Майкрософт Билл Гейтс (у которого 94 миллиарда) и создатель Амазона Джефф Безос (142 миллиарда долларов). Свой рейтинг агентство Блумберг обновляет ежедневно. Рост состояния Цукерберга связан с увеличением стоимости акций его компании.