В Румынии во время авиашоу разбился истребитель МиГ -21
Боевой самолет упал в поле неподалеку от военной базы и после удара взорвался. Это произошло на глазах у нескольких тысяч зрителей. Никто из них не пострадал. Местные СМИ первоначально сообщили, что пилоту удалось катапультироваться, но вскоре в министерстве обороны заявили, что он погиб. На место ЧП выехал глава ведомства. Ведется расследование.
Комментарии7
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tuman13 07 июля 2018 | 19:41
Во в СССР сделали истребитель-бомбардировщик - 50 лет в строю.
Кстати - а "Фантом" еще стоит где-нибудь на вооружении?
tag188 07 июля 2018 | 19:54
tuman13: Как минимум в Японии, Турции и Иране.
tuman13 07 июля 2018 | 20:24
tag188: В Турции и Японии они БЫЛИ. Там сейчас F-16 и F-15. В Иране - может быть.
anemon 07 июля 2018 | 19:58
tuman13: Прям даже и лайкну, но, и на хрена этот 50-летний раритет был нужен на авиашоу?
tuman13 07 июля 2018 | 20:01
anemon: А я знаю? Это у румын спросите.
doberman83 07 июля 2018 | 20:04
anemon: Ви таки не поверите, но на авиашоу даже реплики Драйдеккеров и Блерио (времен I Мировой) летают, не говоря уже о Мессершмидтах, Харикейнах, Яках и прочих Лайтнингах. В Великобритании даже Авро Ланкастер Б 1 иногда летает.
dunai10 07 июля 2018 | 20:09
tuman13: Во в СССР сделали истребитель-бомбардировщик - 50 лет в строю.
Кстати - а "Фантом" еще стоит где-нибудь на вооружении?
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1. Миг-21 - ИСТРЕБИТЕЛЬ.
2. F-4 "Фантом" на вооружении Египет, Израиль, Иран, Греция, Республика Корея, Турция, Япония, по состоянию на 2016 г.