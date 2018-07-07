Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые почти за 30 лет...

На стадионе в Самаре англичане обыграли команду Швеции со счетом 2:0. Первый гол забил на 30-й минуте Гарри Магуайр. На 59-й минуте удвоил преимущество англичан Дели Алли. Соперник Англии в полуфинале станет известен по итогам матча Россия – Хорватия, который начнется в Сочи в 21 час.