Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые почти за 30 лет
На стадионе в Самаре англичане обыграли команду Швеции со счетом 2:0. Первый гол забил на 30-й минуте Гарри Магуайр. На 59-й минуте удвоил преимущество англичан Дели Алли. Соперник Англии в полуфинале станет известен по итогам матча Россия – Хорватия, который начнется в Сочи в 21 час.
Комментарии13
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hangman19 07 июля 2018 | 19:35
надеюсь 11 штабельбревен сегодня в полуфинал не пройдут
sandro_007 07 июля 2018 | 19:41
hangman19:
Прекрасный матч. Триппер гнал сборную мощной струй вперед.
patrikk_1 07 июля 2018 | 19:42
Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые почти за 30 лет...
Везёт англичанам. Вот бы и нам так.
sandro_007 07 июля 2018 | 19:44
patrikk_1:
У нас к сожалению нет Триппера.
patrikk_1 07 июля 2018 | 19:47
sandro_007:
И смотреть страшно и не смотреть не могу. Тяжела доля болельщика, не только российского - любого.
zolingen 07 июля 2018 | 19:54
sandro_007: у нас как раз ничего кроме него и нет
jamba 07 июля 2018 | 19:47
Самару жаль! Завтра иноВстранцы разьедутся, что они с этим стадионом будут делать? В Саранске, там все ясно, там птицеводство на подъеме - кур можно будет разводить! А тут, ума не приложу - концерты, крестные ходы, что еще?
sandro_007 07 июля 2018 | 19:54
jamba:
Самарский клуб вышел в премьер-лигу, не расстраивайтесь, им будет чем заняться.
banyi2 07 июля 2018 | 19:57
jamba: Вопрос хороший....
liquidsky__ 07 июля 2018 | 20:33
jamba: либерду можно утилизировать
neprostim 07 июля 2018 | 20:03
Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые почти за 30 лет
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Это потому что играли на нашей земле, потому что они были нашими союзниками во второй мировой.
raffal 07 июля 2018 | 20:10
neprostim:
Футбол это спорт, мировое первенство это карнавал, шоу. А война это горе, несчастье, проклятие.
Упоминание игры ногами в мяч в ряду с минувшей войной это скотство.
nnnmmm 07 июля 2018 | 20:03
И чего теперь делать криворотой Терезке, не ехать на чемпионат мира, так болельщики, её потенциальные избиратели, ей этого явно не простят.