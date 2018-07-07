В Москве задержан подозреваемый в ограблении журналиста «Би-би-си»

В полиции сообщили, что разыскивают второго соучастника. Ранее в правоохранительные органы обратился гражданин Великобритании, который оказался футбольным обозревателем британской телерадиовещательной корпорации. Ночью он сел в такси, выпил предложенный кофе и потерял сознание. Неизвестные похитили телефон и банковские карты.