В Москве задержан подозреваемый в ограблении журналиста «Би-би-си»
В полиции сообщили, что разыскивают второго соучастника. Ранее в правоохранительные органы обратился гражданин Великобритании, который оказался футбольным обозревателем британской телерадиовещательной корпорации. Ночью он сел в такси, выпил предложенный кофе и потерял сознание. Неизвестные похитили телефон и банковские карты.
Комментарии4
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nebudbydlom 07 июля 2018 | 19:50
Ну и кто воришка? Соловьев? Шейнин? Норкин?
tuman13 07 июля 2018 | 19:59
nebudbydlom: Навальный - ему на обустройство фермы во Франции не хватает. Вот и скатился до клофилинщика.
kamen_12 07 июля 2018 | 19:54
В такси кофе дают? Сервис в Москве супер.
jetsam 07 июля 2018 | 20:02
kamen_12: в татарстане сервис много выше!!!
- там в любой ментовке бесплатную бутылку шампани дают.
даже, если не хочешь.